胡杏兒陀B六個月爆老公想追女　懷孕消息收得勁密：連奶奶都冇講

胡杏兒今日（31/12）現身柴灣拍攝染髮廣告，這是她參加內地真人騷《演員請就位2》後，首個在港的公開露面工作。杏兒日前在IG宣布懷有第三胎並透露已佗B六個月，但因未有時間做產檢故未知BB性別。

胡杏兒今日（31/12）現身柴灣拍攝染髮廣告，這是她參加內地真人騷《演員請就位2》後，首個在港的公開露面工作。（梁碧玲攝）

杏兒早前到內地參加真人騷時已得知懷孕，幸好老公沒有阻止並全力支持她參加比賽：「佢知有好多人照顧我，知道我會好小心。可能慣咗，前兩胎都有拍緊劇。」除老公知道懷孕消息外，杏兒為免其他人擔心一直保守秘密：「所有人都冇講，姊妹我冇講，連我奶奶都冇講，得老公知道，因為唔想佢哋擔心。」而育有兩子的杏兒就大爆老公想追個女，體驗一下擁有前世情人的滋味。

杏兒早前到內地參加真人騷時已得知懷孕，幸好老公沒有阻止並全力支持她參加比賽。（梁碧玲攝）

問到兩位囝囝是否知道快將成為哥哥，杏兒笑言大哥哥知道媽媽肚中有BB：「大哥哥有反應先，佢覺得媽咪個肚咁大有BB，又會指住自己個肚話『我個肚咁大都有BB』，細佬就唔知。」家庭、事業都兼顧得非常好的杏兒獲好姊姊胡定欣封為偶像，杏兒希望她們都可以早日成家立室：「2021年新目標交畀佢哋，（想邊位好姊妹有喜先？）可能Paisley（胡蓓蔚）先，呢個最冇機會，佢應該會打我。」另外，她亦透露今胎應該都是順產，而BB的名字則留待出世後看看長相才決定。

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