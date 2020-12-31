姜濤除夕IG透露父親中風入院：以後你就好好休息，錢我來賺！

剛在昨日（30/12）於《新城勁爆頒獎禮2020》奪得「勁爆人氣偶像」獎的姜濤人氣一向高企，其個人IG更是「姜糖」的聚集之地，舉手投足都總能惹起關注，為粉絲及網民帶來歡樂，惟獨到2020年的最後一日（31/12），姜濤卻突然在IG介紹首次公開自己爸爸的樣子，雖然令網民很驚喜，但卻沒有一份粉絲能夠笑得出，因為姜濤的爸爸原來日中風入住院了。

姜濤很感觸地分享了爸爸在醫院的片段：

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姜濤除了分享了短片之外，亦寫下了長文表達自己的傷感：「我也幻想著有一天，可能可以在舞台上向大家介紹我爸，現在看情況可能辦不到了。」姜濤表示，爸爸在幾天前中風入院，但礙於疫情關係，姜濤只能隔住房門探望父親，不過積極樂觀的姜濤亦懂得自我免勵，還以做廚師、曾經獨力撐起頭家的爸爸：「你常常說我是這個家的獨生子，要扛起來這個責任，到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到，家裡的這兩個老人，需要我的照顧。」

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姜濤全文如下：

出道兩年以來從來沒有向大家介紹過爸爸

大家也從來沒有見過他的樣子

一方面他個性比較低調

比較少像我媽媽一樣和我的粉絲打招呼

一方面我爸爸是做廚師的，他總覺得這個職業講出去並不是很好聽，所以也就一直叫我不要說

不過我也幻想著有一天

可能可以在舞台上向大家介紹我爸

現在看情況可能辦不到了

因為在今年的最後這幾天，他中風了

幾天前看他還可以一個人走去醫院

我也就沒有意識到事情的嚴重性

直到這幾天你在醫院打來用著不太清楚的口吻告訴我們你變嚴重了

疫情期間醫院不准探病

護士只能用輪椅把你推到門口跟我們相隔1米的見面

看著我媽一直在門口哭

真的不知道怎麼形容

我知道自己不能跟著一起難過

畢竟現在家裡只有我能去幫她處理這些事

按照私家醫生的意見

把你的情況錄下來給他們看

你常常說我是這個家的獨生子，要扛起來這個責任

到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到

家裡的這兩個老人，需要我的照顧

雖然就算我出道後開始賺錢了

你也一直頑強的工作賺一份薪水

這樣也好

爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好 （看來提早退休的計劃要改變了）

以後你就好好休息

而且你不用感到慚愧 你工作了大半輩子了

現在可以很驕傲的跟大家說

你是我爸

雖然現在家裡只剩下我跟我媽去迎接新的一年

但也希望你在醫院好好的 別害怕

打開手機看到大家都很開心的迎接2021

如果此刻的你碰巧滑到這邊的話

很抱歉讓你感受到這一點的負能量

剩下不到三個小時就是2021了

祝此刻手機屏幕前的你和你的家人們

一切安好