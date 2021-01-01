跨年晚會︱盤點明星出場次數　楊冪唱兩場排第三李宇春排第二

為了迎接2021年到來，內地各大電視台同網台都有舉行跨年晚會，邀請不少中港台紅星助陣，包括楊冪﹑謝霆鋒﹑梁朝偉﹑潘瑋柏等人，有趣是，有不少明星於超過一場晚會以上亮相，而今年的「跨年王」到底屬誰？

不少明星今年登超過一個跨年演唱會。（楊冪微博圖片﹑李宇春微博圖片﹑黃景喻微博圖片）

參考6個陣容最受網友討論的電視台跨年晚會，計有「湖南衛視」﹑「浙江衛視」﹑「江蘇衛視」﹑「東方衛視」﹑「北京衛視」及「中央廣播電視總台」，而網站bilibili舉辦的跨年晚會同樣受重視，因為他們邀請的嘉賓都是時下最受歡迎的明星，包括鄧紫琪﹑毛不易﹑周深等人，還因為第一次同TVB合作關係，節目將會在香港播出，所以多次登上微博熱搜廣受討論。

bilibili舉辦的跨年晚會今年特別受網友期待。（微博圖片）

根據上述6個電視台同一個網台公布的正式表演名單，有多位明星在今晚出場超過兩次以上，比如謝霆鋒在bilibili出現為大家演唱《黃種人》同《感應》，一邊彈奏電子結他，一邊唱歌動感十足，同一時間他亦出現「湖南衛視」的跨年舞台，為大家演唱《光輝歲月》同《只要為你活一天》，以及同朱一龍合唱《保重》，此首歌是他親自為抗疫戰士們創作，向他們致敬，歌詞非常感動人心。前者節目是錄播，而後者節目則是現場直播。

謝霆鋒現身「湖南衛視」的跨年舞台。（影片截圖）

還有楊冪一共現身兩大電視台，在「中央廣播電視總台」聯同周筆暢合唱《世界美好與你環環相扣》（錄播），而她則出席「浙江衛視」直播跨年演唱會，同其他明星一起合唱《心手相握》。另外，還有黃景瑜﹑李克勤﹑吳亦凡﹑鄧紫琪﹑等人都是出現兩次。

楊冪唱歌給大家聽。（影片截圖）

而出現三次的明星就是李宇春，她今年選擇在「江蘇衛視」現場同大家跨年，一連唱了四首歌曲，包括《皇后與夢想》﹑《舞》﹑《無價之姐》﹑《把我最愛的文字讀給你聽》，身穿華麗白色禮服的她又唱又跳，燃炸整個舞台，令現場氣氛非常高漲，令到不少網友都大讚她簡直是舞台皇后。她還在「中央廣播電視總台」同「北京衛視」亮相，同樣為大家帶來精彩表演。

李宇春又唱又跳獲讚。（影片截圖）

不過「終極王者」是現年只有28歲的周深，他一共亮相4次表演，當然有3次是錄播，包括bilibili網站﹑「北京衛視」﹑「中央廣播電視總台」，而今年他則在「江蘇衛視」唱現場同陪同大家跨年，一連唱兩首歌《不老的爸爸》及《My Heart Will Go On》，大曬高音歌唱技巧，令觀眾拍案叫絕。而不少網友都激讚唱得好聽，簡直就是天使在唱歌似的。

周深今年成為跨年王。（影片截圖）