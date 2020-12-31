跨年晚會｜Hebe打頭陣簡直是行走的CD 　林宥嘉髮型出事被指醜

為了迎接新一年的到來，台灣各地都有舉辦跨年晚會慶祝，就在剛剛台北部份名為「台北最High新年城-2021跨年晚會」正式登場，「文青女神」田馥甄（Hebe）打頭陣做開場嘉賓，令現場氣氛即時高漲不少。

Hebe台北場打頭陣 。（影片截圖）

身穿大紅色衣服再配上中分長捲髮的Hebe非常有氣質，一連為大家帶來多首歌曲，包括《不醉不會》﹑《你就不要想起我》﹑《無人知曉》等，雖然當地只有11度而已非常寒冷，但Hebe仍然交出實力唱功，整個演出水準非常高，令到不少網友都大讚她是人體行走的CD。

在2020年最後一天能夠占在台上唱歌給大家聽，Hebe都感到非常開心：「2020年能站在這個舞台上唱歌，是一件很幸福的事情。」

Hebe唱現場的功力太厲害了。（影片截圖）

接着登場的就是林宥嘉，他一共為大家帶來4首歌曲，包括《愛錯》﹑《慢一點》﹑《神秘嘉賓》及《勇氣》，唱歌依舊動聽，再搭配現場的投影設計舞台，整個表演好有演唱會的Feel。不過今日他的造型就令到許多網友吐嘈，事關留了一頭中長髮的他，瀏海已經遮掩了他的頭，根本看不清楚他的模樣，更有網友留言指他在扮韓國歌手GD（權志龍），還揚言他看得到路嗎？非常搞笑。

林宥嘉的髮型被吐嘈。（影片截圖）

難得今年在台北出席跨年演唱會，林宥嘉都好開心：「在今年最後一天，現在世界都不太好，新一年我們要愛未來愛身邊的人。」最後演唱完畢更叮囑大家要做好保曖功夫，事關天氣太冷了。

林宥嘉唱歌好好聽。（影片截圖）