女人俱樂部︱鄭丹瑞逝世劇情被狠批　網民公開集體悼念以假亂真

2014年無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，監製曾志偉和陳維冠當年邀請多位女神出山，包括李若彤、李麗珍、陳慧珊、葉蘊儀以及袁潔瑩等。雖然劇集陣容強勁，劇集見街後亦收盡口碑，不過卻未能在年尾的頒獎禮上奪得任何獎項，而鄭丹瑞、岑麗香分別獲「最佳男配角」及「最佳女配角」提名。

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重溫當年15位視后投票名單：

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鄭丹瑞獲「最佳男配角」提名。（截圖）

《女人俱樂部》收盡口碑的主因除了是題材新鮮又有貼地之外，亦在於劇情輕鬆易入口，看得觀眾津津樂道。不過在幾近趣劇的故事中，劇組居然安排在劇中飾演李若彤老公的鄭丹瑞（阿旦）於第24集車禍身亡，狗血劇情瞬即引來觀眾反感。

雖然阿旦在劇中的戲份不是太多，但由於劇中他對家庭的重視，又對李若彤細心體貼，暖男形象深受觀眾愛戴。面對阿旦劇中死訊，當時觀眾大感傷心，更有網民在facebook開設了「永遠懷念鄭丹瑞」專頁，但一些沒有留意此劇集的網民，尤其是內地的網民，曾一度以為鄭丹瑞真人出了事，得知真相後怒斥建立此專頁的網民。

有網民在facebook成立了「永遠懷念鄭丹瑞」專頁。（網上圖片）

盡管「永遠懷念鄭丹瑞」專頁以假亂真反應兩極，但阿旦當時大感欣慰，更曾於受訪時笑言這個迴響是「有料到」的證據，亦不忘向以為他逝世的網民「澄清」自己仍然在生：「演戲以來第一次這樣興奮，因為很多人都不捨得角色死，自己都覺得好欣慰。」

鄭丹瑞而家仲係好健康！。（資料圖片）

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