玄彬孫藝珍《愛的迫降》撻着成情侶　6月出席頒獎禮台下偷望洩蜜

今早（1日）韓國傳媒Dispatch公開玄彬和孫藝珍，這對2021年「元旦情侶」獲大批網民祝福。根據報道指，《愛的迫降》自去年3月起已秘戀8個月，因此二人於《愛的迫降》的花絮片段，以及6月一同出席「百想藝術大獎」時的影片再度成為話題。

曾有網友指玄彬和孫藝珍拍攝《愛的迫降》時枱下拖手，當時二人否認。（網上圖片）

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玄彬和孫藝珍承認因《愛的迫降》撻著，成為現實中情侶，對不少粉絲來說算是願望成真。對比兩人於《愛的迫降》的幕後花絮影片，以及6月出席「百想2020」的影片，發現玄彬和孫藝珍拍拖後在熒幕前明顯較尷尬，就連紅地氈都分開行，卻意外被粉絲大讚可愛。

玄彬和孫藝珍一同出席「百想2020」時，二人已拍拖3個月左右。（daily sports）

按圖回顧玄彬和孫藝珍拍拖後如何零交流：

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對比拍攝《愛的迫降》時，玄彬和孫藝珍明顯相處較似朋友，互動亦較自然。雖然玄彬性格較冷靜，但面對孫藝珍的撒嬌和玩笑，就算要拍攝搞笑照也不拒絕，總是給觀眾友達以上戀人未滿的感覺。可是當6月出席頒獎禮，兩人以情侶檔拿人氣獎時卻完全零交流，只有台下微微對望，就像有熱戀男女要在校園隱瞞戀情又忍不住偷望對方的感覺。

拍攝《愛的迫降》時，即將有鏡頭但明顯玄彬和孫藝珍相處較自然。（tvN）

對比拍攝《愛的迫降》時自然的兩人：

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