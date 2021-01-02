章子怡首次曝光一歲仔仔萌爆樣子　新髮型搶Fo被指出事似大媽

章子怡與老公汪峰於昨日元旦日在微博post了他們一家五口的全家福，原來是為孻仔慶祝一歲生日。相中章子怡摟住繼女小蘋果以及女兒醒醒，汪峰則抱住仔仔，首次曝光了仔仔的正面樣子。他們刻意用花花黑超圖案遮住仔仔的雙眼，但仍然可見到BB長得肥肥白白好可愛。章子怡的新髮型亦十分搶鏡，她的一頭曲髮被網民笑指有大媽的感覺。「#章子怡汪峰為兒子慶祝一周歲#」更登上了微博熱搜三甲位置。

章子怡去年元旦誕下仔仔。(章子怡微博)

章子怡留言表示：「2021年1月1日，兒子一周歲了，爸爸媽媽叫得很清楚，自己可以扶走，問他哪裏想媽媽了，小胖手會直接拍胸口沒有一絲遲疑；醒寶也剛剛過了五歲生日，每天一小時鋼琴哪怕過節也沒偷過懶，天天喊着做學霸，要寫字和做數學；熙熙姐姐（小蘋果）品學兼優寫歌跳舞已經是個亭亭玉立的大姑娘了。感恩，孩子們都很好！新的一年，我不會再過分減肥了，省得家里人總在擔心...新的一年，願所有人都能自由地呼吸，喜樂安康！」

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