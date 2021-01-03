玄彬、孫藝真熱愛軌跡全紀錄　互動早充滿曖昧　粉絲大叫：很棒！

玄彬和孫藝珍今天承認戀情，成為韓國「元旦情侶」。他們過往曾三度傳出緋聞，包括2018年拍攝電影「極智對決」來電、同逛美國超市、在美打高爾夫等，甚至拍「愛的迫降」時疑似偷牽手、準備殺青就結婚等傳言，他們皆一概否認到底。

玄彬是「韓國四大公共財」之一，與蘇志燮、孔劉、姜棟元同為代表性男神。他曾與黃智賢、宋慧喬假戲真做，上一段戀情則是和同門的姜素拉，都是他曾公開承認過的交往對象。此外，他和合作過的河智苑、金泰希也傳過緋聞。

過去玄彬感情無疾而終的理由幾乎不外乎是「聚少離多」，而孫藝珍則極為低調，就算眾多男神在合作過後對她表達欣賞之意，但她始終定調彼此只是「好朋友」，不願正面公開感情生活。這次終於願意認愛玄彬，可見玄彬在她心中的分量。

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玄彬在和孫藝珍相識後，因為兩人互動充滿曖昧，早就吸引大批粉絲支持。更不用說他們在合作「極智對決」、「愛的迫降」時的親密表現，無論工作人員和節目宣傳大家皆有目共睹。過去在宣傳「極智對決」時，兩人都給彼此打了100分滿分的印象分數，只有玄彬因為覺得對手戲太少而故意扣了10分，並大力表達願意再度合作的意願。

拍攝「愛的迫降」前，玄彬和孫藝珍被本報讀者直擊在美國同逛超市，完全沒遮掩互動自然，彷彿早就習慣與彼此一起生活。但經紀公司堅持他們只是在美國「巧遇」，包括後續被其他讀者目擊打高爾夫球、與孫藝珍雙親聚餐等傳言，他們也並未承認。

在「愛的迫降」記者會上，韓國媒體終於忍不住直接發問他們的感情究竟是真是假，而玄彬相當肯定地回答與孫藝珍並無男女之情，親口否認種種緋聞。但隨著「愛的迫降」拍攝結束，他們各自接下新戲約，玄彬甚至遠赴約旦，讓他們更珍惜彼此相處的時間，才會被「Dispatch」拍到高爾夫約會情。這次他們終於不再堅持，大方公開墜入愛河，成為送給粉絲最棒的元旦大禮。

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