《神盾局特工》混血女星汪可盈確診新冠肺炎　除夕夜稱：無法呼吸

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少演藝界人士都相繼中招，最近期的就有Marvel超級英雄電視劇《神盾局特工》（Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.）的主演女星，28歲中美混血Chloe Bennet（汪可盈）。她於除夕夜上的IG story透露了自己確診的消息，文中她表示，在聖誕節早晨醒來時「發高燒，無法呼吸」，另外，她家中的多名成員接受測試時也顯示為陽性。

Chloe Bennet（汪可盈）出演了7季的《神盾局特工》（Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.）。（IG@chloebennet）

文中她寫道：「至少可以說這是一個艱難的一周。」並續說，她和她的家人一直與新冠肺炎努力戰鬥中：「現在我們還不太明朗，但是到目前為止，我們的情況還算可以的。」

她也寫道：「 Covid很爛。這真的很爛。我為保持健康感到自豪，我總是戴著口罩，與社會保持距離，並採取了所有必要的預防措施，但仍然非常噁心。我是其中的幸運者。我重複一遍！我年輕健康，對自己染上病毒而大吃一驚。我試圖將這個事實寫出來也……也會令我筋疲力盡。如果它可能發生在我身上，它也可能發生在你身上。」最後她還不忘提醒其他人要戴上口罩並進行社交疏遠。

美國女星Chloe Bennet（汪可盈）於除夕夜上的IG story中透露了自己確診的消息。（IG@chloebennet）

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