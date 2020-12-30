新冠肺炎︱《世紀戰疫》導演決定開續集　「我們正加快步伐」

由麥迪文（Matt Damon）、琦溫絲莉（Kate Winslet）、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），仲有香港代表徐天佑客串的荷里活電影《世紀戰疫》（Contagion, 2011），當年借沙士題材拍攝。今年因為新冠肺炎，帶摯電影翻Hit，令導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）覺得故事可繼續發展，決定籌備開拍續集。

電影借當年沙士疫情為故事背景。（《世紀戰疫》劇照）

導演蘇德堡表示已跟《世紀戰疫》編劇有新合作計劃，算是《世紀戰疫》續集，不過會是全新內容，導演更以頭髮染上另一種顏色，來形容兩套戲的關係。此外他又強調正與編劇商議中，但向大家承諾︰「我們正在努力，我們正加快步伐。」

《世紀戰疫》不單在香港取景，也找來徐天佑客串超級播毒者。（《世紀戰疫》劇照）

《世紀戰疫》當日來到香港取景，故事更提到政府面對疫情思維僵化，應變不足，例如有公共衛生官員推遲改變購物中心的關門時間，要去到感恩節購物高峰之後。官僚主義的制度、政治的用人唯親等，都直接影響了各國控制疫情的進度。據知，《世紀戰疫》2010年9月在香港拍攝，持續拍了大約兩星期，香港仔的珍寶王國、香港國際機場、洲際酒店和瑪嘉烈醫院也是電影取景之地。