劉德華出名勤力成藝人典範　竟曾詐病推劇：住院兩禮拜他們等不了

現年59歲的劉德華入行近40年，一直被視為藝人典範，皆因他不但工作專業認真，對自己要求嚴格，更出名勤力，他曾試過同時拍3部電影，3個月沒有回家睡覺，勤力的程度幾乎可以不眠不休，但原來一向勤力拼搏的華仔都試過偷懶，他曾在訪問中自爆當年為逃避拍劇竟然多次詐病！

入行近40年的劉德華一向勤力拼搏，一直被視為藝人典範。（劇照）

華仔最近因要宣傳《拆彈專家2》而經常在網上平台進行宣傳，而網民則將他的舊訪問重新掘出，又成為了一個新話題。華仔經常被外界指「勤力過隻牛」，早在歌曲《人生捕手》中他已經唱道：「勤力是我密友，陪着我走過最驚險時候，朝着明日走呀走，強橫要天也佩服地拍手」，而多年來華仔一直都勤力搏殺，他曾舉行一連20場演唱會，拍戲更毫不錫身，事事親力親為，每做一件事都希望達到100分，即使受傷了也在所不惜，就算已是天王巨星級人馬，但從不怠慢工作，令人佩服。

華仔每次都瞓身演出，事事親力親為。（劇照）

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華仔在1981年由TVB藝員訓練班畢業後開始拍劇，翌年的一部《獵鷹》令他迅速走紅，之後他主演的《神鵰俠侶》及《鹿鼎記》更大受歡迎，不過在電影界產量驚人的他，原來參演的劇集並不多，他曾在2003年接受魯豫訪問時透露背後原因：「我那個時候是不肯同一時間做兩樣事情，算一算我的連續劇其實不多。（但是你怎麼可能說不呢？）就進醫院啊，累一累就進醫院，我不拍，那個時候監製跟我們說『我們不能改變的，只要你病才可以』，那我如果不想接的，就會進醫院。住院兩個禮拜他們等不了，電視是等不了你兩個禮拜的。」想不到一向勤力的華仔竟然會詐病來推劇！

華仔自爆曾為逃避拍劇多次詐病！（影片截圖）