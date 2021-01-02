叱咤2020︱姜濤、MIRROR成大贏家　本土偶像揭香港娛樂圈全新一頁

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（1/1）圓滿落幕，賽果亦已塵埃落定。當中最受爭議的莫過於年僅21歲的姜濤同時奪得「我最喜愛的男歌手」，以及憑《蒙著嘴說愛你》贏取「我最喜愛的歌曲大獎」，創下叱咤史上最年輕得主紀錄。 不少網民談論姜濤是否值得贏取這兩個非常有重量的大獎，更有人質疑「姜糖」買太空卡投票將偶像推上神枱，紛紛出現不少「香港樂壇已死」的說法。無論你是否認同賽果，唯一肯定的是「我最喜愛」獎項得主的而且確由網民一人一票投選決定。你可以質疑他的實力，但絕不能否認他的人氣，今次的民選賽果或者就可以印證，這班《全民造星》出身的本土偶像即將為香港樂壇甚至娛樂圈揭開全新一頁。

年僅21歲的姜濤同時奪得「我最喜愛的男歌手」，以及憑《蒙著嘴說愛你》贏取「我最喜愛的歌曲大獎」。（IG/ @keung_show）

正當時下年輕人推崇「韓流」K-pop之際，《全民造星》成功打造出本土偶像男團MIRROR兼人氣王姜濤，重燃香港久違的追星潮。昨晚《叱咤》場外絕大部份都是MIRROR的粉絲，從直播中看到偶像得獎，歡呼聲隨即此起彼落，更有過百名「姜糖」苦苦在停車場等候超過一小時，為的只是希望見到偶像一面，試問你又有多久沒有追過香港的偶像呢？

姜濤、MIRROR的人氣絕對不能輕視，他們甚至成為《叱咤2020》頒獎台上的大贏家。MIRROR憑《IGNITED》奪得「叱咤十大」第三位，而成員柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）分別贏得新力軍金獎以及銅獎，除自身實力外，《全民造星》這個節目可說是幕後功臣。由參賽到出道，粉絲見證12子從素人一步一步成長，成為今天的人氣偶像組合，陪伴着MIRROR成長自然對他們的成敗得失份外緊張，亦展現了何謂全民打造一粒星。《全民造星》第三季同樣贏盡口碑，身為A組導師的林二汶深得網民歡心，連帶關係下令她首奪「我最喜愛女歌手」，二汶在台上亦不忘感謝A組。

MIRROR成員柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）分別贏得新力軍金獎以及銅獎。（IG/ @ansonlht）

當你取笑MIRROR「MK味濃」時，有一句說話叫「姜濤不紅，天理不容」。隨着時代的變遷，你永遠不可能將上一代對巨星的標準套用在現今的偶像身上，畢竟每個年代對「星」的定議都有所不同。當你感嘆香港再沒有偶像、娛樂圈輝煌時期已過時，試問你又何曾給予他們機會？

與其在網上批評新世代的偶像「未夠班」，倒不如將時間放在觀看他們的作品上，觀看後再作批評才算得上是公平，又或者會令你改變對本土偶像的看法。香港娛樂圈是需要新血來接捧，何不多花時間了解和欣賞本土偶像，令香港娛樂圈繼續百花齊放。正如姜濤在台上發表得獎感言時說：「我知道會有好多人講姜濤值唔值，但我會用作品說話。希望全香港市民督促我哋呢班偶像，睇住我哋成長。」

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