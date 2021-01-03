「大馬女神」李元玲食土豪餐盛惠32萬　埋單嚇一嚇：張卡係無限額

「大馬女神」李元玲（Cathryn）除了樣靚身材正，家住馬來西亞還住在超巨型獨立屋，還有一部法拉利超跑出入代步。原來她的生活不止「衣、住、行」豪華，連「食」都相當捨得。日前（一月二日）她就在IG Story上透露，上年與家人到日本旅行時，就曾到當地一間星級料理店食飯，埋單足足用了400多萬日圓（約32萬港幣）！

李元玲（Cathryn）接受《香港01》訪問，表示去年食了一餐四百多萬日元的料理。（IG@cathrynli）

李元玲（Cathryn）接受《香港01》訪問時就表示，為了這一餐，足足在料理店的等候名單上排了三年：「等咗三年waiting list，餐單都冇，我都唔好意思問價錢。一家五口去食，埋單要付四百幾萬（日圓），鄉下人未見（過）世面不懂米價。」

數唔到有幾多個零。（受訪者提供）

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談到食物質素，她就說：「其實都幾好食，我哋額外Order咗兩支一百萬（日圓）紅酒，加加埋埋就變咗四百幾萬（日圓），埋單嘅時候諗住四十萬（日圓），睇清楚啲先發覺唔對路，好似計少咗一位數。」記者問她當時有沒有「碌爆卡」？她就回答：「張卡係無限額。」李元玲還透露了這間隱世料理店就是位於東京銀座的Kawamura（かわむら）。

李元玲（Cathryn）真係勁Fit。（IG@cathrynli）

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