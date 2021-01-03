童星出道女星孫僑潞猝死終年25歲　疑因喝酒過度引起心梗猝死

現年26歲的中國女星孫僑潞，13歲時在兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》飾演「凌美琪」爆紅，前途無可限量，還曾演出過王晶執導的《絕色武器》。近年轉型做網紅的她，昨日（2日）驚傳猝逝，其母透過微博發文證實。

孫僑潞（左）13歲演出《巴啦啦小魔仙》爆紅。（微博）

長文如下：「大家好，我是僑潞的媽媽。 2021年1月1日，我的寶貝女兒、我那麼引以為傲的孩子，永遠離開了我。 寫下這句話的時候我依然覺得這一切都是假的，這麼孝順的一個孩子，怎麼就扔下媽媽走了呢？ ？我真的不信，不能相信，我總覺得，只要我抬頭，就能看見你蹦蹦跳跳朝我走過來，問我：“媽媽，今晚吃什麼呀？” 可我以後做再多的菜，你也不會來吃了…… 媽媽還沒看到你結婚，還等著給你抱孫子啊……我不懂，你才25歲，這麼年輕，怎麼能說走就走？」

「之前和你一起看到那些心梗猝死的新聞，並沒有放在心上，可誰知道，這種事情會發生在自己的女兒身上！ ！ ！ 這些年，我看著你經歷了各種事，面對網上無中生有的中傷總是一笑而過。可後來才知道，那是為了不讓我擔心，自己一個人默默承受。媽媽好後悔，為什麼沒有陪你走過這段路。 我有好多好多的遺憾，可現在……都沒有機會了…… 而我現在能做的，就是讓我的寶貝女兒不要在死後還遭受流言蜚語。 我在這裡懇求大家，不要做過多的揣測和評價…逝者已逝，謝謝大家了……如果在另一個世界的她聽到了這些話，該有多難過？ 可她難過了，我還不能陪她了…… 可能是魔仙堡需要她了吧，所以她只能走了…… 那就讓她帶著魔法，在那邊快樂幸福地生活下去吧。」

近年轉型做網紅。（微博）

據知孫僑潞生前曾透露自己非常愛喝酒，一次可喝掉百萬人民幣，2日傳出跨年夜疑似飲酒過量猝逝，一名在醫院工作的網友爆料，指孫僑潞1日凌晨被送到醫院時，已無生命徵兆。

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