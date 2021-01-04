獨家︱吳保錡被爆戀上張沛樂　正印女友力證偷食：我哋冇講過分手

男子組合ERROR成員吳保錡今日凌晨（4/1）被爆戀上「宅男女神」張沛樂（沙律），問及戀情，保錡支吾以對，但沒有否認戀情，而其後沙律亦承認戀情。戀情一公開即引來網上熱烈討論，但隨後竟然有人爆料，原來保錡疑似與另一模特兒交往期間暗撻沙律？

沙律張沛樂。（IG圖片 / charlottecheung107）

張沛樂被爆蜜戀ERROR成員吳保錡 元朗十指緊扣甜蜜拍拖兼IG放閃

戀情曝光後，有消息人士向《香港01》爆料，指保錡戀上沙律之前其實一直與一名叫Carrie Lai（賴嘉賢）的女子拍拖。Carrie的Instagram報稱是歌手兼模特，從ERROR的官方Instagram可見，兩人早於2019年因為拍攝廣告而有合作關係。

Carrie的Instagram報稱是歌手兼模特兒，從ERROR的官方Instagram可見，兩人早於2019年已有工作上的合作關係。（IG@error.weare）

據知，保錡和Carrie的戀情在圈內已經是公開的秘密。保錡經常在女方的Instagram帖文按讚及留言，直至去年11月，保錡卻停止對Carrie的帖文按讚及留言，當時有傳兩人已分手。

正印女友Carrie Lai得悉消息大感愕然，堅稱兩人沒有分手。（IG@carrie1030）

《香港01》向當事人Carrie查詢消息，Carrie得悉保錡與沙律的戀情大感愕然，問她是否為保錡的前度，她直言同保錡仍是情侶關係：「吓！我想知發生咩事，我唔係佢前度，我地（哋）冇講過分手。」

兩人在曾一齊被拍得合照。（IG@jicks.hk）

她透露，原來她與保錡拍拖快兩年，兩人於2018年年尾在一個ViuTV的情人節宣傳活動認識，2019年3月拍拖。她稱，自己與保錡的感情一直穩定，「啱啱我10月30日佢先幫我慶祝完生日，所以我完全唔知點解會有咁嘅事。」但她又透露，雖然兩人似乎沒有分手預兆，但保錡近來態度有變：「但2、3個星期前（保錡）突然態度好冷淡，我都唔知發生咩事。」

最後Carrie指兩人拍拖是公開的秘密，「其實我哋好多common friend同fans club入面既（嘅）人都知我哋關係。」她又指報道曝光後需要與保錡好好傾談，因為怕影響保錡工作，故不方便講太多。

即看兩人合照：

即看正印靚相：

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