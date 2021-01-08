【日劇2021】52套首季最新日劇大合集！附星期一至日播映推介

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新的一年、新的一季正式開始了，按照慣例，我們在這一季的最初，送上的依然是本季日劇最全的資料，這裡不做主觀向的推薦，因為每一季都有黑馬出現，哪一部好看，還是要你自己來品評。

＊下列日劇名採台譯

《天國與地獄～瘋狂的二人》綾瀨遙、高橋一生互換靈魂？按圖即睇星期日播出劇集▼

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《求職生日記》新冠肺炎下職場求生勁貼地！按圖即睇星期一播出劇集▼

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《戀愛可以持續到天長地久》劇組班底再合作、國產劇《微微一笑很傾城》被翻拍成日劇版！即睇星期二播出劇集▼

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《我家女兒交不到男友》菅野美穗、濱邊美波母女檔誓要齊齊出Pool？即睇星期三播出劇集▼

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廣瀨愛麗絲《認識的妻子》演惡妻！即睇星期四播出劇集▼

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長瀨智也《我家的故事》化身豪邁摔角手！按圖即睇星期五播出劇集▼

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《3B戀人》馬場富美加遭三男爭一女？即睇星期六播出劇集▼

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除了上述計劃在冬季檔播出的連續劇外，還有一些特別劇也確定了在冬季檔播出，一起來看下都有哪些作品：

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