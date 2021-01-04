李香琴於醫院病逝　享年88歲

李香琴於家中離世，享年88歲。（VCG）

有「一代奸妃」之稱嘅李香琴今日(4日)傳出因病在醫院離世，享年88歲。有指她在12月時開始身體狀況急速惡化，家人早已做好心理準備。據悉，李香琴女兒已經向親友通知母親病逝的消息。

譚炳文（炳哥）與李香琴於2017年《溏心風暴3》的合照 (tvb_leeheungkam@IG)

李香琴自從在《拍攝《公主駕到》暈倒後，便淡出娛樂圈，2012年，80歲的她曾在家中跌倒3次，造成骨裂，要多次入院，定期接受物理治療，至近年她曾被拍到要靠輪椅代步，每星期在看護、工人陪同下去公園，落車時要由二人合力挾住，甚至有傳她患有腦退化及高血壓。

去年９月譚炳文設靈時，李香琴女兒代母親到靈堂鞠躬，她指琴姐身體好好但精神有問題，比較善忘。（資料圖片）

李香琴原名李瑞琴，16歲踏足粵劇舞台，24歲以片酬300港元接拍《黃飛鴻大鬧花燈》加入影壇。之後曾效力映聲、亞視，TVB，又試過自組電影公司。08年，李香琴以76歲之齡於《溏心風暴之家好月圓》飾演嫲嫲，獲提名「最佳女配角」；2011年獲「萬千光輝演藝人大獎」，演技受肯定。唯她在2012年，拍攝《公主駕到》暈倒，此劇後就無再拍劇。