李香琴逝世｜與紅顏知己譚炳文合作無間　惹炳嫂呷醋晚年沒見面

資深藝人李香琴因病在家中離世，享年88歲。從影64年，李香琴將大半生奉獻給演藝圈，拍過幾百部作品，當中與好拍檔譚炳文緋聞傳足30年。1970年李香琴與譚炳文合組「李氏影業」拍攝電影，及後自組「譚氏影業」公司，想不到兩人在半年內相繼逝世。

譚炳文與紅顏知己李香琴多年來合作無間！（VCG）

譚炳文與李香琴的緋聞，關係疑幻似真，緋聞傳足30多年。有指李香琴移民美國後回港拍電影時結識譚炳文，二人多年來合作無間，無論台上台下均被公認為是一對。二人的緋聞更一度令譚炳文太太吃醋，而李香琴亦表示過二人不是拍拖，但有感情。譚炳文與太太有一對子女，女兒譚淑瑩同樣是圈中人，非常熟悉爸爸的朋友和工作。

而在2017年，譚炳文曾接受《1圈圈 星光背後》時被問到炳嫂會否呷醋，他稱：「緋聞做呢行就唔好理人講咩，我唔理當佢傻。（炳嫂有冇呷醋？）唔知佢呷唔呷，都幾廿年呷乜鬼。」

點撃下圖睇二人!

+ 13 + 13 + 13

兩人不時雙雙去登台，又經常合作拍戲，兩人更推出了《繽紛友情三十載》CD，同年並舉行《譚炳文•李香琴繽紛友情三十載》演唱會。譚炳文曾爆李香琴爆血管中風及患有腦退化並表示已年多沒見面，更一度慨嘆她已經不認得人，還去做什麼？老了就是這樣，看幾時輪到我自己。之後，2018年炳哥因心臟衰竭做搭橋手術，李香琴亦刻意避開傳媒往探病，顯得甚為避忌。