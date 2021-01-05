盤點band友追掂女神系列　黃貫中抱得朱茵歸算最威?　

組合ERROR成員保錡與「宅男女神」張沛樂（沙律）傳出戀情，兩位當時人爽快認愛，令不少宅男心碎成灰。其實歷年嚟，不少女神都對音樂人情有獨鍾，保錡RAP得、跳得仲要識彈結他，唔知沙律是否因此「中招」呢？

黃心穎早於2016年便認識泥鯭。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎去年「回流」香港之後，被爆與樂隊RubberBand（RB）鼓手泥鯭（黎萬宏）結伴買寵物用品，其後泥鯭只承認與拍拖多年的圈外女友已分手，但堅拒認愛黃心穎。其後，有指泥鯭不時出現黃心穎的寓所，又有路人目撃二人曾行逛附近的超市，關係密切。

譚杏藍同恆仔拍拒多年，但仍未有結婚打算。（IG圖片)

譚杏藍（小花）與樂隊ToNick主音恆仔拍拖8年，感情十分穩定，仲不時以情侶檔合作。

布志綸曾經表示與老婆財政獨立。（網上圖片）

Mr.主音布志綸（Alan）與玩具富豪陳明耀千金陳雪瑩(Sally）拍拖4年，於2014年結婚，布志綸即時成為「十億女婿」，二人婚後肓有一子肥冬瓜Adam。

何思諺同Tom當年一致不被看好。(ig圖片)

模特兒出身嘅何思諺（Leanne）曾經都係文青女神，她在2011年與Mr.成員Tom拍拖僅兩個月便奉子成婚，由於消息傳出時，Tom才與舊愛蔡穎恩(Evelyn)分手不少，事件令Leanne負上小三之名。二人如今育有一子，並一同經營音樂教室。

楊洛婷與Ttim雖然已經「老夫老妻」，但仍然十分恩愛，不時放閃。(ig圖片)

樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim），當年睇《香港小姐競選》直播時，已睇中亞軍楊洛婷，二人其後於藝員訓練班相遇並發展成為戀人。拍拖8年，二人於2014年在夏威夷舉行浪漫婚禮，婚後育有一女Tanya。

恭碩良同林憶蓮拍拖八年，不時傳出婚訊。（影片截圖）

Band友恭碩良在2011年公開與林憶蓮的戀情，二人雖然相差11年，但一直表現恩愛，每次憶蓮開演唱會，男友必定是其「御用鼓手」，雖然離過婚的憶蓮曾向傳媒表示不會跟恭碩良結婚，但承認對方是她生命中最重要的男人。去年二人傳出分訊，林憶蓮透過經理人承認跟恭碩良已分手1年，大家仍保持朋友關係。

陳子聰為何超儀修心養性。（ig圖片)

模特兒出身嘅陳子聰，既係Hip Hop樂隊廿四味成員，又係Alive成員。陳子聰曾表示身邊有不少異性出現，但與何超儀拍拖後修心養性，二人於2003年在澳洲舉行千萬童話婚禮。近年陳子聰多次出入醫院，有傳他曾因肝劇痛在家中暈倒，在深切治療部昏迷了六日才甦醒，情況嚴峻。何超儀為照顧老公，除全面停工外，又花近千萬醫藥費。

黃貫中近年不時與朱茵賺人仔，齊齊接拍內地親子真人騷。（微博圖片）

黃貫中（Paul）當年為追「女神」朱茵，特意搬到其寓所附近做鄰居，二人拍拖13年，雖然不時被指女尊男卑，但無損二人感情，並在2012年宣佈有喜兼入紙註冊。

黃家強與日藉老婆婚後育有二子。（微博圖片）

黃家強與日藉女友Makiko拍拖一年便宣告結婚，有指Makiko父親在日本經營醫院，而Makiko在港擔任翻譯，在髮型屋認識黃家強。二人婚後育有大仔黃慶譽以及細仔黃曜陽。