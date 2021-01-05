收視滯後報告｜《香港愛情故事》結局高收　《衝上雲霄》再突破

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月21日至12月27日。這是2020年的最後一份收視報告，也將會總結2020年所有劇集的總收視，最後三部劇也在這個星期出了大結局收視，不過若以年尾台慶劇的水平去評價，成績的確不是太好。

先講《使徒行者3》，在周一至五的平均收視是25.9點，星期日兩小時大結局是25.7點，最終全劇平均25.3點，只排在今年的第十位。至於《踩過界II》本星期平均24.8點，是劇集最高的一周，可惜依然排在本年尾五的位置，比較令人失望。而《香港愛情故事》在這星期只播兩晚，大結局衝到24.7點，全劇平均21.1點，排在本年尾三的位置。

即睇今年劇集收視：

+ 12 + 12 + 12

除了劇集，這星期的報告還有星期六晚的《衝上雲霄大選》，先講講平時星期六八時半的收視，對上的星期順序分別是《葉問3》17.3點、《S風暴》17.5點、《歡樂滿東華2020》17.9點和《香港信貸特約︰疫境廚神秋冬盛宴》16.4點，大約都是在17點，今次《衝上雲霄大選》有19.8點，的確是拉高了收視，但作為一個大騷，這個收視點也不算是太好。

《衝上雲霄大選》19.8點，數好定唔好呢？（資料圖片）

即看《衝上雲霄大選》幕後花絮：

+ 55 + 55 + 55

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.5點，最高收視周二(22日)晚29.1點。《使徒行者3》周一至五平均25.9點，最高收視周二(22日)晚27.3點。周日(27日)晚兩小時大結局25.7點，全劇平均25.3點。《踩過界II》周一至四平均24.8點，最高收視周四(24日)晚大結局25.3點，全劇平均22.8點。《香港愛情故事》周一至二平均24.2點，最高收視周二(22日)晚大結局24.7點，全劇平均21.1點。周六(26日)晚《衝上雲霄大選》19.8點。