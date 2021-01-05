逃恥SP｜新垣結衣崩壞了？女神公開私生活　「廢宅樣」反差極大

由日本國民女神32歲女演員新垣結衣與39歲音樂創作才子星野源在2016年一同領銜主演的人氣日劇《逃恥》，在暌違四年多之後終於在2021新年之際以「新春特別篇」的方式回歸。光是一篇SP就讓新垣結衣和星野源再度獲得高度矚目，兩人一起以津崎家夫婦之姿攜手登上各大雜誌和媒體專訪，並模擬森山實栗和津崎平匡的家庭情境親密靠肩並手牽手拍攝全新寫真。

為了宣傳《逃恥SP》，Gakki登上了全新一集的《人類觀察學！Monitoring》，又擺出了一臉「我不懂怎麼自然拍網美照啦」的表情。在這期節目中由《逃恥》搭檔星野源私下偷偷學習了一道料理，再到片場為Gakki送上這道親手製作的慰勞料理。

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而當主持人問起Gakki新年假期打算做什麼之時，當時塞著滿嘴食物的Gakki就搞笑「不用開口講一句話」來回應。主持人問Gakki：「過年休假會做甚麼呢，去旅行嗎？去泡溫泉嗎？」結果還在咀嚼的Gakki揮揮手否認，下一秒就以下面這一個「肥宅躺」之姿透露自己休假最愛在家裡當電視廢宅，根本不想要出門。

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可以看見新垣結衣不用言語直接表演出她在家躺於沙發上、不斷轉著電視台的私下模樣，甚至還用可愛動作展示自己會打健身環來運動一下，令人佩服她真的是任天堂的優質代言人。

【同場加映】日本30歲人氣女星排名出爐 35歲綾瀨遙打敗宿敵新垣結衣奪冠：

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