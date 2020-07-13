日本30歲人氣女星排名出爐　35歲綾瀨遙打敗宿敵新垣結衣奪冠

日本演藝圈人才輩出，雖然經常都會見到不少新面孔，不過相比起新生代演員，30歲以上的女星依然有很大的競爭力。網站「rankingoo」早前舉辦投票選舉投選網民最喜歡的30代女演員，結果由綾瀨遙擊敗多名人氣女星，奪得「2020年最高人氣的30代女星」名銜。

綾瀨遙榮登「2020年最高人氣的30代女星」榜首。（modelpress）

該排行榜由13573名10歲至60歲的男女投票選出，而名單上位位女星都人氣甚高，就連不了解日本演藝圈的人都必定有聽過她們的名字！結果由現年35歲的綾瀨遙擊敗第二名的新垣結衣及第三名的深田恭子，奪得1501票大熱奪冠成網民最喜歡的30代女星。綾瀨遙曾參演《在世界中心呼喚愛》、《螢之光》、《精靈守護者》及《繼母與女兒的藍調》等多套引起劇集，今年初更推出旅遊書《綾瀨遙的異世界》（ハルカノイセカイ），並罕有大曬健康好身材，人氣再度急升。

綾瀨遙今年初推出旅遊書《綾瀨遙的異世界》（ハルカノイセカイ），人氣再急升。（《ハルカノイセカイ》）

另外，綾瀨遙早前在娛樂雜誌《日經》公布的「2020年度日本女藝人影響力排行榜」中敗給新垣結衣屈居亞軍，今次終於打敗宿敵，吐氣揚眉！

有「國民老婆」稱號的新垣結衣出道多年依然人氣高企。（Instagram：@aragakiyui_fanspage）

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