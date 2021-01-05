方力申身形走樣「肥佬」照曝光　7個月無間斷做運動重拾六嚿腹肌

疫情肆虐全球一年，藝人的工作以及計劃無奈被打亂，再加上限聚令等等的防疫措施，就連想到健身室做運動亦變得難上加難。終日留在家的方力申體重亦因而急劇上升，幸得朋友鼓勵一同完成「30天無間斷做運動」挑戰，令他成功搣甩肥肉，重拾運動員時的爆肌身形。

終日留在家的方力申體重亦因而急劇上升，幸得朋友鼓勵一同完成「30天無間斷做運動」挑戰，令他成功搣甩肥肉，重拾運動員時的爆肌身形。（IG/ @alexfongliksun）

方力申今日（5/1）在IG分享瘦身過程的照片，7個月前的他擁有肥佬身形，不單只有肚腩、手臂的肌肉線條亦消失得無影無蹤。經過多月來的無間斷做運動，加上飲食的調節，他成功練出六嚿腹肌重拾當日的Fit爆身形。

他在帖文中大談是次運動挑戰的起因，更勉勵大家在逆境時仍然要堅持，抱着正面樂觀的心態面對一切困難：「2020 年，是很特別的一年。對我們也不例外。我們是一班香港中年男人，來自不同背景，跟普通人一樣，平日努力工作，閒時打打波、飲飲酒、週末Family day。2020 年年初疫症來襲，我們也無一幸免，工作、生活、家庭受到巨大的衝擊。有些兄弟少了工作；有些沒有了工作；有些為生活而找新工作，更可悲的是，沒有了我們最愛的籃球，體重也隨著常常留在家而穩步上揚。2020年5月，在一個平凡的飯聚下，有兄弟突然提議：『既然大家都改變不了環境，不如先改變自己吧！』一個 30 天無間斷做運動的挑戰，就在你一言我一語下，為這段『抗疫大大力』的旅程揭開序幕。」

經過多月來的無間斷做運動，加上飲食的調節，他成功練出六嚿腹肌重拾當日的Fit爆身形。（IG/ @alexfongliksun）

他續指：「萬萬想不到，挑戰開始了就一直沒有停下來。30天的『抗疫大大力』完結後，我們決定再進入第二階段的『抗疫大大曆』拍攝挑戰。由於受到反覆的疫情所影響，拍攝日期一直延遲，我們當中也有經歷放棄、掙扎、又從新開始的過程，最終完成了由5月到12月這 212 日的『曆程』。我們終於明白到，大大力的『力』並不只於運動的力，而是一種超越訓練身體的精神歷練。這本年曆並不在於展示我們身形上的改變，而是希望記錄我們 12 個人在疫症下曾經所付出的努力跟汗水，以體現『與其抱怨生活，不如先奮力尋求改變』的精神。我們相信，抗疫最終會完結，可是大大力的精神則可永遠長存，希望所有人當面對着充滿變數的2021年，或許會再遇上逆境的時候，還記得這份堅持，時常抱着正面樂觀的態度，勇於面對困難。」

點撃睇方力申7個月身形變化及其他照片：