周柏豪自稱男人30怕食莓　菊梓喬天真插嘴：會前列腺敏感

菊梓喬作客《今晚跨年再請客》 ，提供唔少歡樂比觀眾。（影片截圖）

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）孖住「星夢一哥」周柏豪作客節目《今晚跨年再請客》，提到最擅長嘅菜式，菊梓喬表示可以喺幾分鐘就可以煮出一個full set早餐:「有多士、有麵或者飯，不過有少少係前晚整定，同埋一定要有咖啡。幾分鐘，已經練成。」估唔到呢位一姐又幾幽默喎。

用手腕嚟試油溫，仲話好值得……（影片截圖）

之後，一姐炮製「鴨肝伴以焦糖雜莓醬」大顯身手，喺煎鴨肝時，特意用銀針檢測溫度。不過，佢將銀針刺入鴨肝後，再放到手腕上，呢個舉動就嚇到在旁嘅陳敏之即時大叫，並謂：「好驚，佢咁嚟試溫度。」之後菊梓喬仲笑笑話自己「用生命嚟煮嘢食，不過今日係值得嘅」，又話「如果好熱呢度（手腕）有紋身(疤狼)」，周柏豪聞言後，都忍唔住話「咁你即係由細到大煮嘢食都係生? 無疤。」

周柏豪話唔食莓類食物，菊梓喬好醒咁話係因為「前列腺會敏感」（影片截圖）

煎完鴨肝，輪到醬汁，周柏豪就提到之前睇醫生時，對方提議佢唔好食莓類食物，原因係「佢話30多歲嘅男人，如果開始飲得少水或者去得少廁所，吃莓嘅嘢……」此時菊梓喬插嘴表示：「唔係腎上腺，而係前列腺，會前列腺敏感。」此言一出，在場嘅兩位男士即時失笑，黎諾懿仲問：「前列腺會敏感？點敏感法？我想聽喎！」自知講錯嘢，菊梓喬唯有專心烹煮醬汁，但當佢聽到周柏豪提到「食得太多會結晶、會有腎石」時，即時表現得十分好奇，仲問」結咩晶？」係囉，咩晶呢？黎諾懿在旁提點：「crystallized」

喺佛跳牆加入南瓜煮成「金湯」，呢個又係咩玩法？（影片截圖）

煮完「鴨肝伴焦糖雜莓醬」，一姐話再整多個「酥皮中式佛跳牆」，喺佢預備塊酥皮時，周柏豪提到「蛋撻如果酥皮同曲奇皮，我一定係曲奇皮。」一姐聞言之後表示：「吓？我食牛油皮架喎。」全場靜咗一秒，然後黎諾懿細細聲咁話：「牛油皮咪即係曲奇皮。」周柏豪順勢表示：「如果唔識真係比佢拋一拋。」 一姐都係專心做「最受歡迎女歌星」啦。

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