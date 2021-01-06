女人俱樂部｜李麗珍30年經歷8段戀愛　被錢嘉樂因「襲擊」定情？

翡翠台深宵時段重播的經典劇有不少捧場客，近日重播的《女人俱樂部》（2014年）亦接近尾聲。劇中飾演朱莉的李麗珍情路坎坷，年青時（王敏奕飾）懷了潘俊傑（崔建邦飾）的身孕，其後又獨身生活，遇上「叻叻」（單立文飾）後又被對方拋棄，感情生活非常折騰。

最後李麗珍尋回女兒岑麗香，又潘俊傑重逢。（劇照）

其實李麗珍的真實生活，亦有超過一半時間沐浴在愛情之中。李麗珍於1984年出道，17歲時憑《開心鬼》一舉成名，亦同時開展她的「感情人生」。李麗珍的第一任男友是狄波拉的弟弟柏德烈，後來在與香港小虎隊成員之一林利合作《瘋狂遊戲》時戲假情真相戀，但期後又與柏德烈覆合。後來22 歲愛上漫畫家祈文傑，23歲時拍《殭屍叔叔》和錢嘉樂戲撻著，在28 歲時與太極樂隊成員之一雷有暉。而1985年李麗珍和張國榮合作《為你鍾情》時也曾爆出緋聞。

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李麗珍最經典的一段情，定必與潘源良的跨世紀的「四合四離」。

不過李麗珍最經典的一段情，定必與潘源良的跨世紀的「四合四離」。1986年，潘源良執導《戀愛季節》邂逅了擔任女主角的李麗珍，潘源良更為李麗珍決心離婚，之後兩人三次復合，期間李麗珍於1996年跟音樂人許愿結婚並誕下女兒許倚榕，在2000年離婚後在2007年與舊愛潘源良再次重遇、愛火重燃，更曾一度傳出婚訊，可惜相戀了九年還是一場空，於2016年宣布分手收場。而在2000年至2004年間，李麗珍傳與已婚髮型師馬桂燦（Jacky Ma）發展婚外情，更搬入Jacky Ma家中演變成荒唐的「三人同居生活」。而與潘源良分開之後，李麗珍亦未有再傳出任何戀情，54歲依然單身。

李麗珍與許愿誕下女兒許倚榕，離婚後女兒跟隨李麗珍生活，定居加拿大：

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