燕雲台 |經超靠《如懿傳》入屋唔做軟飯王　靠一招打動繼女叫爸爸

內地劇集《燕雲台》獲安排在TVB播出，雖然劇情主要講述蕭家三姊妹（佘詩曼﹑唐嫣﹑盧杉）宮廷權鬥的故事，但仍不能忽略當中的男演員角色。就好似剛登場的明扆大王（經超飾），一直向耶律璟（寧理飾）委曲求全並想盡辦法奪取其皇位，是一位忍耐力極強的男人。其實現實中的他同明扆大王經歷相似，幸好他堅持到底永不放棄，最終迎來演藝事業高峰，爬上男主角的位置。

有留意《燕雲台》的觀眾都知道，明扆大王為了保存自家血脈的延續，一直誠惶誠恐做人，面對皇叔耶律璟看似寬容的對待，他只好委曲求全一直忍讓，等待最佳時機反將一軍。許多網友都佩服明扆大王的忍耐力，特別是他堅持到底的態度令人讚不絕口，這一點同經超其實都頗相似。

經超飾演的明扆大王是一位忍耐力極強的人。（《燕雲台》微博圖片）

現年34歲的經超2009年出道，可是一直沒有大紅大紫，只在一些劇集中徘徊出演小角色而已。相反他在北京電影學院的同班同學，如楊冪﹑袁姍姍早就紅遍大江南北，不過他就懶理他人做好自己就可，一直等待機會來臨。

演藝事業不如意之外，連婚姻生活他同樣被外界看衰，事關在2014年他以28歲之齡迎娶34歲女演員李琳。當時女方的名氣就比他大，而且婚後經超有一段時間沒有工作，在那一段時間只好靠老婆出外工作賺錢，所以令經超被看不起遭罵吃軟飯。他曾經在節目《非常靜距離》講道：「因為我沒工作我就做飯，她主外她拍戲，我在家。」當時二人租住的三千元人民幣房子，租金都是由女方支付的。

經超的老婆當年比他名氣大。（影片截圖）

另外，在他們二人決定買房子付款完首期之後，隨之而來就是沒有多餘的積蓄。在面對家庭開銷的林林總總，老婆只好拿出私人物品典當，他在節目中提到：「家裡有甚麼賣甚麼，打電話有人上門收。就是以前她爸送給她的手表，五萬塊錢給她買的手表，然後當了是一千多塊錢。剩下的有包，然後有的賣就八百元。」

經超講道當年家裡的開銷，好多時都是要靠老婆典當解決問題。（影片截圖）

多方面不如意亦曾經令經超一度想放棄演藝工作，幸好獲得老婆李琳的鼓勵，他堅持到底。最終在2018年他遇上古裝劇《如懿傳》飾演凌雲徹令他獲得關注，人氣亦隨之而來。亦兌現了當年向老婆的承諾，將典當出去的東西一樣一樣全新買回來，如此有責任感的男人李琳亦曾在節目《我就是演員》中公開大讚，表明他帶給了自己滿滿幸福感。

《如懿傳》令經超走紅。（《如懿傳》微博圖片）

另外，當年他同李琳結婚時，其實對方從前已有過一段婚姻，並且育有一名女兒露茜。但經超並不介意，視繼女為親生女兒，但露茜似乎難接受經超，不過幸好他不放棄終讓露茜接受並叫爸爸，經超講道：「當她的面跟她的親生父親一塊喝酒。這一頓飯這一頓酒，對她整個人生來說是很大的一個變化，一下放下了。」還表示要不停地哄她同她溝通，之後對方慢慢解開心結從叫「超爸」（叫了兩年）之後就改口叫爸爸，令經超非常感動。

現在一家四口幸福快樂。（經超微博圖片）

因為不放棄所以經超在演藝工作同家庭上同樣收穫了好成績，2017年迎來第二個女兒，一家四口非常幸福。現時經超已是家喻戶曉的大明星，在多套劇集上擔任男主角，就好似《血盟千年》﹑┌《玫瑰與餅乾》等，有四部劇集在手是電視圈的寵兒。