【燕雲台】接力《使徒3》下月TVB開播　佘詩曼古裝劇從來冇輸過？

內地熱播古裝劇《燕雲台》大受歡迎，然而如此好劇亦即將登陸香港，在12月28日獲無綫電視（TVB）安排接力劇集《使徒行者3》在翡翠台黃金時段（20:30-21:30）播出，香港觀眾又可以一睹「視后」佘詩曼的出色演技了。

《燕雲台》如此受歡迎不外乎三大原因，只要一部劇存在這三大因素相信口碑都不會太差，所以《燕雲台》有望在香港創下高收視，掀起一波追劇熱潮。

《燕雲台》在下個月將於TVB播出。（《燕雲台》微博圖片）

故事內容：

一部劇受不受歡迎，除了演員因素之外故事劇情的走向亦非常重要。而《燕雲台》就看中近幾年觀眾的口味，以「大女主」題材出發成就了這部作品。而且整個故事都是根據史實去改篇的，這種題材一向都叫好叫座，就好似《後宮甄嬛傳》﹑《延禧攻略》等，清一色都是爆紅的劇集。

劇集主要圍繞三位女主人公蕭燕燕（唐嫣飾）﹑蕭胡輦（佘詩曼飾）﹑蕭烏骨里（盧杉飾）身上。原本三姐妹感情要好，但因為三人所嫁的丈夫都是皇族之人，他們為了一個「皇位」而互相猜測勢要成為一國之君。而她們就為了自己丈夫的利益慢慢姐妹情變，其中以蕭燕燕最為厲害成為大贏家。

另外，故事設定在遼國時期，而該時期亦甚少製作成一舍大型連續劇，所以令觀眾有新鮮感，不再感到乏味。

唐嫣是女主角，她將演繹遼景宗皇后的一生。（《燕雲台》微博圖片）

服裝禮儀：

《燕雲台》除了故事劇情吸引之外，劇集的製作亦相當認真，好讓觀眾有代入感。劇中主演們的服飾許多都是以金﹑銀飾為主，呈現遼國當時社會金銀器的發展。而且劇中還清楚交代了遼國的制度，貴族男女都要頭戴冠飾，突出身份地位同奴隸的分別。

而在禮儀方面劇中不少場面都根據史實還原遼國遊牧民族的性質，就好似他們在進食肉類的時候，不用其他功具只會用刀切，大塊大塊地進食展現遊牧民族豪爽的性格。另外，在蕭燕燕結婚的時候更展現遼國當時的文化，新娘子要披着一塊羊羔皮，手持銀壺並一路跨過12個馬鞍﹑同時一路上有一塊銅鏡跟隨，每一個動作都有特別含意。

再者劇組為了還原遼國的歷史文化，還請來對遼國有歷史研究的專業人士親臨現場指導演員，就好似劇中不時出現的雙手交叉碰雙肩的動作，原來這是一個問候禮的動作，製作非常認真。

服裝飾物認真。（《燕雲台》微博圖片）

不同小細節展現遼國當時的文化。（影片截圖）

演員陣容：

女主角唐嫣畢業於中央戲劇學院，自然在演戲方面有受過專業訓練。除了她之外男主角竇驍是北京電影學院畢業﹑男配角經超同樣是畢業於北京電影學院，清一色是實力派演員。而女配角佘詩曼累積了多年的演戲經驗，好演技已經一早被肯定，還有許多老戲骨就好似譚凱﹑劉奕君﹑季晨﹑盧杉等，全部都是專業院校畢業的。

正正因為如此所以他們在演技上非常出色，看到觀眾不停大讚，特別是佘詩曼屢次登上熱搜。在劇中她不時展現出色「喊戲」，眼睛滿含淚水又不容易滴下來，被網友讚賞為「瓊瑤式落淚」的範本，實在是我見猶憐，令人心痛。佘詩曼相隔兩年之後，再有古裝劇登陸TVB相信會引來追看，成績有望突破《延禧攻略》。

佘詩曼的「喊戲」出色。（影片截圖）