姚瑩瑩49歲生日大曬素顏靚樣　網民大讚夠晒自然：秒殺一眾整容怪

姚瑩瑩 (Elieen) 雖然不是無綫的一線女藝人，但她多年來一直都有不少演出機會，keep住在熒幕前同大家見面。近年她在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演的Helen姐，就深受觀眾同網民的喜愛。而她在1998年播中的《天地豪情》入面飾演的Apple姐堪稱是完美女友典範，劇中與羅家良的一段情令人留下深刻印象。她在2001年播出的《尋秦記》中飾演的朱姬簡直是嫵媚俏麗，風情萬種，可算是她從影以來的代表作之一。

姚瑩瑩在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演Helen姐。(姚瑩瑩微博)

眨眼間Elieen今年已經49歲，前日就是她的生日，她於IG Post了她與仔仔Evan的合照，並留言表示：「多謝大家嘅祝福，全部收到，今朝一早Evan送咗張卡比我，謝謝。今年生日願望都係希望大家身體健康、疫情快啲過、過返正常生活。一家人開開心心，可以早日返新加坡探望家人。」相中的她素顏出鏡，無懼以真面目示人，且零濾鏡美顏P圖效果，展現出最真的一面。網民紛紛留言為她送上生日祝福，又大讚她：「Keep得好好」、「靚樣自然又真實」、「秒殺一眾整容怪」、「優雅地老去，這種才是真實的49歲」。

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