萬千星輝2020｜徐榮男配獎大熱倒灶　入行23年6度失落獎項

《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10日）舉行，各個獎項競爭激烈，當中「最佳男配角」一獎由白彪奪得，而徐榮則遺憾失獎。他在《反黑路人甲》中，飾演脾氣暴躁的社團大佬「喪鐘」，角色做到街知巷聞。現年46歲的徐榮的演員之路其實一點也不平坦，他從1998年入行至今23年，經歷過高低起跌。

徐榮將「喪鐘」一角演得入型入格！（Instagram@tsuiwing0807）

徐榮在1998年參與第13期無綫電視藝員訓練班，後加入無綫電視至今。一開頭大部分人都是先當路人甲的小角色，但沒想到，一做就做了9年，徐榮曾接受《香港01》訪問時講過︰「企喺主角後面做村民，真係做到你灰，你會有好多點解問自己，質疑自己，慢慢你就反映喺你面口到。」話雖如此，他還是默默耕耘，「有啲同事做得耐過你嘅，都係企自己隔離做緊村民，我唔敢話留低就最好，但如果你有興趣，同自己講唔好怨啦，做咗先，乜角色都好，畀心機。」面對着同期藝訓班的林峯、楊怡逐漸得到重要角色的機會，他曾接受無綫電視訪問時，表示自己當時想不通自己可以怎樣做，後來決定調整心態，用心做好每個角色。

徐榮憑《同事三分親》兩度獲提名「最佳男配角」獎，其後分別憑《畢打自己人》、《BB來了》和《福爾摩師奶》入圍過「男配」名單，今次再一次失落獎項，可惜通通撲空。（資料圖片）

直到2007年，終於有一個嶄露頭角的機會，徐榮在《同事三分親》裏飾演「裘俊」一角，戲份不少，且是一個性格立體鮮明的角色，隨即令他人氣急升，觀眾漸漸認得他，也第一次獲提名「最佳男配角」獎，雖然失落獎項，但認得了知名度，自至就得到更多戲份更重的角色︰《畢打自己人》的「包國仁」、《愛·回家》的「馬強」和《大帥哥》的「羅義」等，直到今次《反黑路人甲》的奸角「喪鐘」，都令觀眾留下了深刻的印象，徐榮曾表示出街經常被稱呼為「喪鐘」，可見雖然是奸角，卻得到了觀眾的接受和喜愛，更洗甩了《愛·回家》裏「馬強」的形象。

徐榮的劇一部接一部，非常多產。（Instagram@tsuiwing0807）

點擊下圖重溫徐榮演過的角色︰

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工作以外的徐榮，有一個幸福的家庭，跟太太育有大仔徐朗（Karson）和細女徐心怡（包包），囡囡也曾在《愛·回家》中演出，可愛模樣得到觀眾的歡心，而他們一家人都好受網民歡迎，徐榮給人的印象也是一位好好先生、好爸爸。

徐榮的社交平台不乏家人的照片，非常幸福。（Instagram@tsuiwing0807）