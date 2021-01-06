傳Kim Kardashian難忍Kanye West瘋狂言論　請定律師打離婚官司

美國真人騷女星Kim Kardashian一向話題多多，近期她更多次傳出與老公Kanye West婚變的消息，日前《紐約郵報》（New York Post）在頭版大爆Kim與Kanye即將離婚，並指兩人希望低調處理離婚事宜，而Kim已經聘請了著名律師Laura Wasser為她打官司，Laura同時是Kim與第二任丈夫NBA球星Kris Humphries離婚時所聘請的律師，目前Kim與Kanye已經分居，但雙方未就離婚傳聞作出回應。

Kim Kardashian與Kanye West被大爆婚變。（IG@kimkardashian）

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Kim與Kanye在2014年結婚，育有4名子女，婚後亦一直非常恩愛，經常出雙入對。但去年Kanye在參選美國總統期間，頻頻於社交平台發表出位言論，甚至大爆Kim曾經出軌，令Kim忍不住出面公開Kanye有躁鬱症。據報道指Kim已經為Kanye付出太多，無法再忍下去，而Kanye亦對Kardashian家族高調的作風感到不滿，不想再與這家人扯上關係，於是決定離婚。其實兩人婚變似乎早已有跡可循，Kim近期已經沒有戴婚戒，在剛剛過去的聖誕節及新年Kim都只與家人度過，而Kanye就留在懷俄明州的牧場。雖然兩人已有共識低調處理離婚手續，但有報道指由於在財產分配方面需要協調，所以暫時未能處理好。

在剛剛過去的聖誕節及新年Kim都只與家人度過，Kanye未有現身。（IG@kimkardashian）