胡杏兒嘆進軍內地發展陷入困境　大方面對惡評：寫我回大陸撈金

現年41歲的胡杏兒近日因為參加內地綜藝節目《演員請就位2》而備受關注，作為節目中唯一一位香港演員，她在每一輪比賽中的演出都大獲好評，更一路過關斬將擊敗一眾實力派演員，奪得冠軍寶座。人氣急升的杏兒不但成為話題人物，更接連獲邀參加內地多個大型活動，不過她近日在內地節目《送一百位女孩回家》中就大嘆自己面臨演員的困境，更大方坦承沒有出演女主角的機會。

胡杏兒在內地綜藝節目《演員請就位2》中贏得「年度最佳演員」總冠軍殊榮。（微博@胡杏兒）

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港姐出身的杏兒曾在2011年憑劇集《萬凰之王》及《怒火街頭》一連奪得三個獎項，成為「三料視后」。在2015年約滿離巢後，杏兒積極進軍內地發展， 2017年憑着劇集《那年花開月正圓》成功引起關注，不過杏兒在同年誕下大仔後，沒有戲劇作品推出，人氣亦沉寂了一段時間，直至去年參加《演員請就位2》才再次掀起話題，她在節目中談及於內地發展的困境：「沒有女一演了現在，我覺得很難。其實我一直就會覺得，你說演技的比拼是很難公平的。（連你胡杏兒都是這樣的？）對啊，胡杏兒是誰啊，胡杏兒不代表誰的。（惡評會寫什麼？）什麼回大陸撈金啊，那些都會寫。」

杏兒在2017年憑着劇集《那年花開月正圓》成功引起關注。（劇照）

杏兒坦承現時已經沒有出演女主角的機會。（影片截圖）

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而同樣將工作中心轉移到內地的佘詩曼同蔡少芬（Ada），近年的人氣及成績似乎比杏兒更勝一籌。阿佘在2018年因為大熱宮廷劇《延禧攻略》而紅遍兩岸三地，而她在近兩年參演的劇集《鬢邊不是海棠紅》及《燕雲台》中的表演一樣打動人心，雖然她在劇中都不是擔正做女主角，但依然憑着精湛的演技備受認可。至於Ada就憑着2011年劇集《後宮甄嬛傳》中的皇后一角而一夜走紅，雖然之後她在劇集方面沒有太大突破，但就因為率直的性格及「港普」而在綜藝節目上發展得有聲有色，更在內地市場站穩陣腳。

蔡少芬憑着率直的性格及「港普」深受觀眾喜愛。（微博@蔡少芬）

佘詩曼在劇集《燕雲台》中的喊戲被譽為是「教科書式」表演。（影片截圖）

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雖然貴為香港電視界一姐的杏兒大嘆現時已經難有出演女主角的機會，但其實自從參加《演員請就位2》後，她的事業發展愈來愈好，不但獲邀參加出席多個晚會，更擔任央視跨年晚會粵港澳大灣區分會場的主持人，可見地位超然，資源及人氣都絕對有望趕上阿佘！

杏兒在「時尚先生2020」頒獎禮上奪得「年度品質藝人」獎。（微博@胡杏兒）