羅天宇落力幫好拍檔拉票　龔嘉欣隔空示愛：我真係好愛好愛你

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》將會在周日（10日）舉行，由羅天宇及龔嘉欣（Katy）主演的劇集《香港愛情故事》叫好又叫座，成為全城熱話，Katy更憑着劇中邱凱琪一角入圍角逐「最受歡迎電視女角色」，今日（6日）她在IG出Post拉票：「《香港愛情故事》裡的邱凱琪，是我從影以來最「貼地」的一個角色。劇集播映以來，大家都被那寫實而具共鳴的劇情所感動。能夠飾演一個跟觀眾憂傷喜樂都共同呼吸的角色，大概是每個演員夢寐以求，引以自豪，幸運地在2020年，我終於得到了這個機會！」並感激背後團隊的努力同支持。

兩人在劇中相當甜蜜！（IG@kungkaty）

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而羅天宇今次就獲提名「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎電視男角色」、「最佳男主角」三個獎項，成績相當好，他在IG寫道：「入行12年感恩遇到 #香港愛情故事，遇到好嘅團隊，遇到好嘅對手，然而令到羅天宇喺2021年獲得三個提名獎項，喺度感謝成就香港愛情故事嘅每一位！衷心希望大家可以投一票俾最佳劇集，另外女主角當然係投俾龔嘉欣啦！而其他就隨心啦」。天宇呼籲大家支持Katy做視后，Katy隨即留言道：「陳子朗 點解你對我咁好，我真係好愛好愛你」，兩人劇裏劇外都相當Sweet！