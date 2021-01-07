女人俱樂部︱江欣燕多年前曾患「老人病」　鑽石會一變三咁離奇？

無綫（TVB）重頭劇集《女人俱樂部》（2014）現正於翡翠台深宵時段重播。由於劇集請來李若彤、李麗珍和葉蘊儀等昔日女神參演，所以當年首播時曾一度掀起話題，當中經常在TVB劇集中亮相的江欣燕亦是「七大女主角」之一，在戲中飾演「Cyndi」的她更是靈魂人物，眾人為保護其舞室而出盡九牛二虎之力。

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根據《女人俱樂部》人物設定，江欣燕飾演的「Cyndi」年齡只有44歲，但已經百病纏身，先後患上精神病和末期子宮頸癌，令李若彤、李麗珍和葉蘊儀等「M Club」一眾成員感到憂心，而現年53歲的江欣燕在現實生活中亦曾經在2007年確診患上「老人病」。

《女人俱樂部》中，江欣燕飾演的「Cyndi」先後患上精神病和末期子宮頸癌。（電視畫面）

當時江欣燕正拍攝處境喜劇《同事三分親》，起初以為老花或近視作怪，但情況後來愈見嚴重，當她發現自己中秋節抬頭賞月時望到四個月亮，才疊埋心水睇醫生，亦因此而知道自己患上白內障。她當年接受訪問時說：「初頭都接受唔到，但醫生話白內障冇成因。」不過，她擔心手術有風險，同時顧慮護理時間長，所以拖拉近一年才接受植入人工晶體手術：「手術之前車都揸唔到，冇晒自由，雙白線會變六條，你送粒鑽石畀我都會變三粒呀。」

江欣燕接受手術後已經完全康復。（資料圖片）

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不少人誤以為白內障是「老人病」，僅發生在老人家身上，但根據香港衛生署資料，形成白內障的原因有很多，包括遺傳和先天性因素，至於年齡增長令眼球內晶狀體逐漸變質、硬化和混濁，只是最常見的原因，而白內障近年亦有年輕化的趨勢，所以這個疾病不是老人「專利」。

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