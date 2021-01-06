Angelababy微博貼文講當年情　黃曉明激動護妻：baby不是小三

內地藝人李菲兒最近參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季，近日節目進行第一次公演錄製，有網友就爆出當晚黃曉明竟然不避諱同前女友李菲兒在台上有互動，掀起全場高潮。正因為如此再令他們的當年情成為話題，而Angelababy （楊穎）亦捲入其中，三角戀關係再次成為熱話。

當年的三角關係再次掀起討論。（楊穎工作室微博圖片﹑黃曉明工作室微博圖片﹑李菲兒微博圖片）

三角關係火速登上微博熱搜，而Angelababy就似乎為免大家誤會就立即發微博澄情，表示當年同黃曉明相戀的時候，他已經同李菲兒分手，所以他是單身的，她講道：「當初我認識黄曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫順有的稱呼。事後我第一時間問了黄先生，他告訴我他們已經分手了。」

Angelababy在微博激動講當年情。（楊穎工作室微博圖片）

過了不久黃曉明再發微博為Angelababy澄清，強調她不是第三者：「在這裡我必順要說，baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！這麼多年來我覺得沒有必要去反復提這件事，是因為我不想再被更多的人去利用這件事情博眼球，但今天我不得不說，因為我們真的受够了。我的家人永遠是我的底綫！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了。」還似乎好嬲豬表示：「有甚麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

黃曉明同前女友同台再掀三角戀 Angelababy發聲明爆當年情

黃曉明表示baby不是小三。（黃曉明工作室微博圖片）