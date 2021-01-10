萬千星輝2020｜朱敏瀚奪「男飛躍」獎　練大隻洗甩萬年細佬之名

《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10日）舉行，「飛躍進步男藝員」獎由朱敏瀚奪得，他在劇集《反黑路人甲》的演出贏得掌聲，得獎可謂實至名歸。現年28歲的朱敏瀚，入行多年經常演主角的弟弟和「乖乖仔」的角色，因此有「御用細佬」之稱，不過近年他積極轉型，希望在演藝路上不要被定型。

朱敏瀚在《反黑路人甲》演金牌打手「陸秋」。（Instagram@brianchu0523）

朱敏瀚在《反黑路人甲》中飾演一名黑幫金牌打手，為角色由以往的斯文乖仔外表，變得粗獷又大隻，給人的感覺完全不同，成功引起觀眾的關注，上年他其他的作品有《機場特警》和《C9特工》等。講起他入行的經過，其實朱敏瀚早在5歲那年參加兒童節目比賽勝出，已經有拍過廣告和演出。中學畢業後，17的他入讀TVB訓練班，2009年完成藝訓班之後入行。他在2011年劇集《點解阿Sir係阿Sir》中飾演「K4」和2013年劇集《巨輪》中青年喬天生（陳展鵬飾）而為人熟悉，後來他更漸漸就愈演愈多主角的弟弟的角色，被稱為「萬年細佬」。

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近年朱敏瀚積極轉路線，勤力操肌，從外形上開始蛻變，後來接連四劇播出（《機場特警》、《迷網》、《反黑路人甲》、《C9特工》）令入行11年的他終於被認識，成為他的代表作，而且帶給觀眾一個不同的感覺。其實他曾在2015年至2017年主持綜藝節目《都市閒情》，他曾接受《香港01》訪問時表示︰「從來都冇諗過要走（離開TVB），因為真係鍾意做戲，所以當初公司想《都市閒情》年輕化而調我入去做主持時，係好唔開心，雖然嗰段時間係搵得最多。」

朱敏瀚練到好Fit！（Instagram@brianchu0523）

藝人收入不穩定，朱敏瀚曾在訪問中感謝家人的支持︰「自己有啲咩都唔會特別去開口，我媽咪會知道我收入大概係幾多，譬如搭車佢咪塞張八達通畀你囉。（呢吓感覺唔係幾好？）當然會啦，我梗係想倒返轉我係成日可以塞錢畀佢使啊，有邊個仔女唔想養返屋企人轉頭，要屋企人養啊？不過我覺得盡力做好自己嘅嘢，呢一日一定會到。」現在終於捱出頭來，相信朱敏瀚的努力和付出是值得的。

朱敏瀚與余思霆感情穩定。（資料圖片）

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