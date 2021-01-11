萬千星輝2020｜謝東閔入行11年失落男配獎　演變態殺手出位勁驚喜

《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10日）舉行，競爭激烈的「最佳男配角」獎由白彪奪得。而謝東閔遺憾失落獎項，現年35歲的謝東閔憑劇集《殺手》中演出「關啟揚（Parker）」一角突圍而出。參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》出身的他，入行後反而主力拍劇，演技愈趨成熟。

謝東閔在《殺手》中是終極大反派，一向斯文柔弱的他搖身一變成變殺人魔，令人大感驚喜。（Instagram@brian_tsetse）

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謝東閔《殺手》中飾演殺手獵人「Parker」，首次飾演大反派角色，劇中有變態兇殘的一面，獲觀眾大讚演技進步。其實謝東閔本來是先在音樂方面發展，他在讀書時已對音樂有很大興趣，曾參與《香港電台普通話歌唱比賽》亞軍及最具演藝潛質獎。後來他到英國完成中學課程，但並沒有讀上大學並回香港。19歲的時候，謝東閔拜曾培養出不少天王天后的戴思聰為師，亦成為其生前最後一位徒弟。正式加入娛樂圈是謝東閔在2010年參加無綫電視歌唱選秀節目《超級巨聲2》，雖然未能打入三甲，但最終第四名也得到加入TVB的機會。

重溫謝東閔的演藝之路和曾參演的作品︰

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謝東閔出身富裕家庭，爸爸經營髮型屋，是「髮型屋大王」，媽媽則開設外傭介紹所。而謝東閔自己也試過不少生意投資，曾與朋友在內地合資經營時裝採購生意，也試過跟家人投資逾十萬在美孚開沐足店。在參加完《超級巨聲2》後，他立即便被安排加入劇組，不過產量不高，即使是過場角色，一年也只有兩三套。在歌唱事業方面，雖然他是歌手入行，但只能唱唱兒歌，更憑兒歌《勇氣》奪得《新城勁爆兒歌頒獎禮2011》「新城勁爆兒歌」獎。2012年，終於有機會唱《巴不得媽媽...》的插曲，但只是翻唱作品。立志要做歌手的他，當然並不滿意，於是在2013年他再參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽》，可惜只到16強。

謝東閔出道11年，發展平平，今年在《殺手》中的演出有出色表現。（Instagram@brian_tsetse）

浮沉幾年，除了間中拍劇和做主持之外，謝東閔一直未再有唱歌，當然觀眾對他印象也不深，始終沒有代表作品。2017年，謝東閔憑《全職沒女》於《星和無綫電視大獎2017》奪得「TVB 最佳新人獎」，是他第一個電視獎項。2019年，迎來一個大轉變，簽約星夢娛樂，再以歌手身份出道，終於可以實現自己的夢想。很快，他便有一首屬於自己的歌曲，為無綫購入的內地劇《倚天屠龍記》唱主題曲《得失一笑中》。這首歌作為謝東閔第一首派台歌，已經獲得TVB冠軍歌，雖然是自己公司，但也算做一種肯定。

朱智賢被爆出背住謝東閔與人夫黎振燁雙雙車廂偷食後，形象跌至谷底。謝東閔對朱智賢不離不棄，但不時傳出兩人分手，後來謝東閔在IG出post，該相是他與朱智賢抱著三隻小狗，一家五口的幸福家庭照，粉碎了分手傳聞。（Instagram@brian_tsetse）

重溫朱智賢、謝東閔記者會情況：

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劇集方面，入行幾年，直到2019年的劇集《丫鬟大聯盟》，他首次飾演戲份較重的主要角色「傅有為」，表現受到觀眾注目。他憑《使徒行者2》和《丫鬟大聯盟》兩度獲提名「最佳男配角」獎。到今次在《殺手》的演出獲讚，而其實他在另一套劇集《香港愛情故事》的表現也不俗，備受好評。值得一提的是謝東閔出道11年緋聞也不多，唯一的戀情便是與朱智賢，但雙方也沒有公開。直到去年4月底，朱智賢被爆出與黎振燁在車內「偷食」，兩人事後承認做錯，朱智賢更開記者會道歉，當時謝東閔以男友身份出現並陪同。當時謝東閔表示會陪女方走過這一關，贏盡觀眾獎聲，謝東閔這個名字亦因為這件事一炮而紅。在這段期間，謝東閔為《慶餘年》唱主題曲《最冷的一天》，因與他的遭遇十分應景，不少人也點聽這首歌，在微博累計點擊率逾八千萬。

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