Kim Kardashian同Kanye West已分居搞離婚　男方傳搭上同志網紅

美國名媛兼真人騷女星Kim Kardashian近期屢次傳出與老公Kanye West婚變的消息，《紐約郵報》（New York Post）更大爆兩人目前已經分居及即將離婚，並希望低調處理離婚事宜，而Kim已經聘請了著名律師Laura Wasser為她打官司。今日再爆出Kanye搭上美國男網紅Jeffree Star，消息震驚網民！

被躁鬱症Kanye West爆出軌 Kim千字文回應：搞緊離婚！

+ 3 + 3 + 3

有網民以不揭名形式拍片，大爆Kanye搭上專門教人化妝的美國男網紅。片段曝光後，大批網民就推測同志網紅Jeffree Star的嫌疑最大。Jeffree Star看到片段後沒有即時否認，更留言：「我已準備好主日崇拜。」事緣Kanye每星期日都會在位於懷俄明州的牧場大宅舉辦大型主日崇拜。

點擊下圖看更多Kim的靚相：

+ 40 + 40 + 40

其實去年9月已經傳出Kanye West患有躁鬱症，而Kim亦在IG透露：「相信很多人都知道Kanye患有躁鬱症，任何人患上這個病或有親人患上這個病都知道諒解是多麼的複雜和痛苦。他是一個傑出但複雜的人，但有時候言語與他的意思不符。」另外，有指Kanye並沒有盡力協助照顧四名子女亦是離婚其中一個原因。

按圖看Jeffree Star的照片：