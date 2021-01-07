煮場爭霸│李錦聯安德尊節目中瘋狂駁火：大王你就冚蓋得喇！

安德尊 (大王) 和李錦聯師傅去咗做《煮場爭霸》嘉賓。（Facebook）

無綫（TVB）飲食節目《煮場爭霸》節目近日播出，由著名大廚Ricky（張錦祥）和保哥（黃亞保）以PK廚藝的方式，分別煮不同出菜式給嘉賓品嘗及評分。在昨晚（6日）播出的一集請來安德尊（大王）和李錦聯師傅一同登場，頓時引起觀眾的期待。事關二人之前經常在《都市閒情》的煮食環節中互相開火，引起網民關注。可惜在昨晚那一集可能因為在場有另外兩位大廚，所以大王和李錦聯少了很多「互窒」場面，實在可惜。

安德尊、李錦聯昨晚精彩對話：

大王說：「你知唔知道咩叫開水。」李錦聯回應：「開水，你張大嘴巴咪開水囉。」

大王：「從來冇合作，亦無需要合作。唔好話『我哋』，佢還佢，我還我。」

李錦聯：「要睇視覺？視覺睇住你啦，睇你點衰！」

李錦聯：「大王你就冚蓋得喇！我老婆唔畀我冚蓋，因為怕我滾得太犀利。」

大王： 「李師傅結咗三次婚喇，（唔係四次？）呢次未離，我幫佢做兩次司儀，做完一次離一次。」

大王： 「你估佢（李錦聯）好識煮嘢咩？你法蘭西呀嘛！」

大王：「講得唔好聽冇咗雞子味。」李錦聯：「講得唔好聽就唔好講喇！」

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《都市閒情》中成日「互窒」對方。（YouTube）

重溫二人多年來「互窒」金句！

大王： 「德尊廚房已經俾人架空咗幾個月冇得煮啦，我哋又返嚟啦。」

李錦聯：「唔好咁小氣。」

大王： 「李錦聯師傅坦白同你講。」

李錦聯：「你平時唔坦白㗎？」

大王： 「今日煮啤酒辣汁大蝦，係咪呀師傅？」

李錦聯：「你連我個句都講埋呀！」

大王： 「你啲下欄嘢就交畀你做。」

李錦聯：「上欄嘢就我嚟啦。」

李錦聯：「你靠唔靠得住架？」

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