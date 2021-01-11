萬千星輝2020｜王浩信再奪最佳男主角　一年一劇終踏視帝路！

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信憑住《踩過界II》再次奪得「最佳男主角」，今次為他事業生涯上第二個視帝殊榮。

恭喜王浩信奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男主角」。（《踩過界II》劇照）

由2006年約滿唱片公司Neway Star後，王浩信就轉投了無綫電視，一做就已經是14個年頭，主力於戲劇的他，憑着個人努力在事業上發展亦相當順利，入行的《野蠻奶奶大戰戈師奶》直到《刑警》、《樓奴》等，劇中表現都十分突出，其後佳作還有《EU超時任務》和《不懂撒嬌的女人》等。

《萬千星輝頒獎典禮2017》上，王浩信不忘多謝太太陳自瑤，將屋企照顧得好好！(電視截圖)

要講王浩信的轉捩點，就不得不提2017年由他主演的劇集《踩過界》，首次飾演盲人大律師文申俠（盲俠）的他更首次稱帝，及後更一口氣接拍了《兄弟》、《解決師》、《反黑路人甲》以及《踩過界II》四套劇。近年來王浩信在劇集方面的產量雖然少，每年均只有一到兩套劇集，但俗語說：貴精不貴多，王浩信的每套劇集都會掀起一陣追劇熱潮，實力有目共睹。

在劇集《名媛望族》及《法外風雲》分別被劉松仁同謝雪心怒摑13巴同23巴，被網民戲稱「兜巴信」。（電視截圖）

有趣的是，近年來王浩信曾創下不少「離奇古怪」的紀錄，例如在台慶劇中經常會出現他被掌摑的畫面，2012年《名媛望族》、2013年《法外風雲》、2018年台慶劇《兄弟》甚至是2020年《踩過界2》都有，劇中被掌摑的次數更多達百次，故王浩信亦被網民稱為「兜巴信」，又不少他出演的古裝劇或時裝劇，《換樂無窮》、《飛虎》、集、《廉政行動2014》、《東坡家事》、《再戰明天》、《再戰明天》、《樓奴》、《EU超時任務》、《致命復活》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》及《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，他均有脫衣服的鏡頭，所以又有「除衫王」之名。