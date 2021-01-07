內地娛圈富二代點止黃子韜　有一位屋企真係開銀礦

娛樂圈對於含著金鎖匙出世的富二代，資源無限，百分百是贏在起跑線，而近日繼承了離世富爸爸200億人民幣遺產的黃子韜，卻頻頻在網上炫富，名牌包包、豪宅、私人飛機輪住登場，令人又羨又妒。其實圈中有多位富二代藝人，他們卻低調得多，未有繼承家族生意，選擇了演藝界發展，還有不俗的成就，值得表揚。

黃子韜亡父留下240億港幣遺產，黃子韜正常情況確是一世無憂。（黃子韜微博）

張若昀：《慶餘年》男主角張若昀，在劇中演出大少爺，現實中他也是富二代，爺爺張志新是北京著名建築師、地質學家，而爸爸張健是著名導演，是抗日片《雪豹》的製片人，他的傳播公司曾以5億被收購，名副其實隱形富豪。

馮紹峰：畢業於上海戲劇學院，馮電視劇《蘭陵王》走紅，現時太太趙麗穎也是電視劇流量女王，有指馮紹峰家族是紡織業巨頭，資產逾10億人民幣，生意遍布沿海地區，雖然馮紹峰是獨子，卻不想繼承家族生意，反而希望演戲闖出一片天。

董子健：19歲入行的董子健，媽媽是著名經理人王京花，旗下藝人有陳道明、劉嘉玲、胡軍等，現時董子健是北京文化的最大個人股東，身家逾1.6億，該公司曾推出《戰狼2》、《流浪地球》等電影，而董子健事業成功外，還有一位美女太太孫怡。

華晨宇：參加選秀節目《快樂男聲》入行，但原來他也是超級富二代，家族經營銀礦生意，每年生產500噸白銀，而大伯華福奎是湖北鑫銀貴金屬的董事長，現時華晨宇居住的複式單位，也是極盡奢華。

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同場加映黃子韜奢華生活：

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