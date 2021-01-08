女人俱樂部︱安德尊現實一啲都唔奸　曾經有段韓劇級凄美愛情

無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（2014）最近在翡翠台深宵時段重播，今晚（7/1）深夜更一口氣播出第31集和第32集大結局，令觀眾與「M Club」一班成員同喜同悲。雖然劇集主要賣點是感動人心的姊妹情，但都有TVB例牌的「Final Boss」，而飾演終極反派的便是江欣燕戲中兄長「阿福」安德尊，他在戲中為奪取舞室業權無所不用其極，絕對是賤到貼地、奸到出汁。

安德尊在《女人俱樂部》中為奪取妹妹江欣燕的舞室業權出盡奸招。（電視畫面）

雖然安德尊在《女人俱樂部》非常衰格，但現實生活中的他卻是一名大慈善家，更於2013年和2018年獲政府分別頒發行政長官社區服務獎狀以及榮譽勳章。除此之外，安德尊亦是一名痴情男，除了現任女友，又曾跟鄧兆尊「二奶」Cherry（車厘子）拍拖外，原來他入行前亦有過一段驚天動地的愛情。中學期間，安德尊認識到初戀女友，由於他自知樣貌未夠靚仔，害怕終有一日失去對方，所以不惜遲到早退，都要接送就讀另一間學校的女友。

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後來，初戀女友舉行移民菲律賓，安德尊便請求家人讓他隨女友離港，可是不到一年之後，天意弄人，女友不幸因腦膜炎去世。安德尊之前接受資深傳媒人陳圖安訪問時，曾談及當年感受：「我常去教堂為她祈禱，但最後都敵不過病魔的侵襲，那天起我便想到活在當下好了，對人好對自己好，總之要開開心心過每一天。」所以，他19歲時，在讀完大學後便返回香港重新出發。

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