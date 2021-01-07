方力申一個月搣甩15磅　分享臨急抱佛腳減肥方法：最輕鬆一次

疫情肆虐全球一年，各行各業大受打激，終日留在家的方力申體重更暴升至183磅。早前，他決定聯同好友挑戰無間斷做運動，再配合飲食上的調節，最終成功搣甩肥佬身形。重拾６嚿腹肌的他亦推出爆肌月曆，希望為大眾提供一點正能量。

方力申決定聯同好友挑戰無間斷做運動，亦推出爆肌月曆希望為大眾提供一點正能量。（IG/ @alexfongliksun）

方力申今日（7/1）在IG分享「臨急抱佛腳」的減磅方法，他以間歇斷食法（一日只吃一餐）以及生酮飲食（主打高脂低碳飲食、飲無糖飲品、戒食水果、麵包、麵食以及戒飲酒等），成功在一個月內減掉6.7KG（約15磅）。方力申直言是減得最輕鬆的一次，目前他已戒掉生酮飲食，不過仍然維持一日只吃一餐，而他就揀選只吃晚餐。

他亦提到間歇斷食法要循序漸進，身體需要3至10天去適應，過程中可能會出現怕冷、頭痛、容易累及乏力情況，因而要食補充品來改善。

點撃睇方力申身形變化：

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方力申IG全文如下：

容許我分享一下這次我「再一次臨急抱佛腳」的減磅方法吧。其實今次拍攝，不是我歷來體脂最低的一次，也不是我最大隻的一次，但絕對是我減得最輕鬆的一次。講個秘密給你們知，拍攝前一個月我才開始減，一星期Gym一兩次，游泳三四次，我還沒有去跑過步燒脂，到了後段亦因疫情第四波影響訓練，所以我更要歸功於飲食方式。30天內，我做了：Intermittent fasting, only one meal a day (I chose dinner) + keto diet (normal meals, I still eat out, but just no fruits, no sweeten drinks or even zero cal soft drinks, no alcohol, no rice, no bread, no noodles of course in case u guys don’t know, hehe)一個月後我減了6.7kg！

對比起前一年2019年，當期時我的體重也跟這次差不多，我當時用了10天，減了2.7kg。每天正常三餐，不過每一餐都是那一盒常溫的健康沙律和肉，只加黑胡椒粉，沒有醬，而且我還天天游泳4公里。雖然只是10天，但感覺非常辛苦，從不期待下一頓吃什麼，因為我知道它又是沙律。

這一次就爽太多了，白天我就開始想我晚上會吃什麼好吃的！不辛苦！但當然，每天吃一餐這種「間竭性斷食」是要慢慢適應的，我們可以每天先減一餐開始。個人感受：intermittent fasting + keto diet 對我來說最有效，而且又不失生活樂趣！

今天我拍完那些照片後3星期，體重已經增加5kg了，我也沒有繼續keto diet，只是保持one meal a day。不過關心我的朋友請放心，是我自己選擇胡吃海塞的，當有減回去的需要，就再減回去唄。

總結，間竭性斷食intermittent fasting是要循序漸進的，而keto diet亦doesn’t mean high protein diet（狂吃肉），我們都應該以健康蔬菜為主 (less carb veggie)，而且身體要進入以脂肪做燃料而不是以糖(carbohydrates)做燃料，是需要大約3至10天的時間去改變，過程當中身體可能會出現一些狀況，例如怕冷，頭痛，容易累，乏力等等，身體需要我們補充一些supplements來改善那些狀況，這都是正常的，因為身體是要時間去轉型，之後就會回復正常甚至表現更佳的效果！

每個人的體質都不一樣，我們可以多嘗試不同健康飲食的方式，加上配合運動，試一段時間，看看自己體重體形的變化，休息一下，又再試試別的「健康」方式，多吸收健康飲食的資訊，找出適合自己身體的需要。說到底，都是想好看一點，健康一點，快樂一點！一起努力，加油。