馮盈盈傳與鄭衍峰一年情玩完　醫生舊愛鍾文浩月底迎娶氣質美女

現年26歲的馮盈盈於前年宣布與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手，回復單身的二人感情生活各有新發展。馮盈盈極速戀上「大隻主播」鄭衍峰，但最近卻有指因女方拒絕公開戀情，二人在電視城吵大鑊而驚動高層樂易玲，令不足一年的戀情正式玩完。相反，Martin就好事近並定於本月30日與圈外女友結婚。

現年26歲的馮盈盈於前年宣布與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手。（IG圖片）

去年10月，Martin曾貼出與一名氣質美女的合照，還配上《幸福摩天輪》的歌詞，隨即傳出婚訊。又有網民發現一名與鍾文浩同名同姓的男子入紙註冊，當時Martin高調在IG否認婚訊，貼出黑色私家車相片並寫着：「介紹番，我架未婚車。文浩呢個名係好Common，Not Married Yet」。

不過事隔3個月，Martin就被爆出即將與氣質美女拉埋天窗。有傳媒指他於個人社交平台貼出一張婚照，另一半正正是去年10月合照中的圈外氣質美女。女方穿上低胸婚紗手持花球，一對準新人笑得甜蜜燦爛。據指Martin與女方拍拖僅數月已視對方為終身伴侶，並已定於今個月30日結婚。