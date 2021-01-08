堅離地愛堅離地｜謝芷倫靠《開心速遞》入屋　加入TVB經歷多波折

無綫劇集《堅離地愛堅離地》今晚（08/01）第8集講到謝芷倫（飾Rosanna）與陳智燊（飾Marcus）的一夜情關係被發現，更差一點令陳智燊與劉佩玥（飾Moment）差點分手收場。講到謝芷倫，無一例外地，大家一定會想起《愛．回家之開心速遞》中大小姐的秘書Mandy林美香。計一計數，其實Mandy已經暫別《愛．回家之開心速遞》大半年了。

謝芷倫在《堅離地愛堅離地》飾演女強人彭慧（Rosanna）。（《堅離地愛堅離地》截圖）

不過她第次演出就並不是TVB的劇集，而是2013年的香港電視（HKTV）的《大眾情性》的性治療師「莫翠蓮」，謝芷倫在HKTV參演過《導火新聞線》、《夜班》幾套劇集後，就在2014年以25歲之齡參選「香港小姐」，早前拍下的《大眾情性》又在15年播出，謝芷倫在落選香港小姐後，2015年就順勢加入了TVB。

謝芷倫在2013年參演過香港電視（HKTV）的《大眾情性》，劇集於2015年播出。（劇集截圖）

謝芷倫飾演的林美香 （Mandy）於第4集登場，由第152集起正式成為博士的女朋友。她一直是龍力蓮（大小姐）（林淑敏飾）身邊的得力助手以及秘書。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

「過檔」後謝芷倫的發展都相當不錯，第一年就有份參演《愛．回家之八時入席》、《幕後玩家》，第二年加入處境劇《愛．回家之開心速遞》大家庭，飾演林美香（Mandy），後來更成為了角色「入屋」的「大小姐秘書」，一直到2019年4月才暫別劇組。

唔知林美香（Mandy）幾時會返嚟呢？（電視截圖）

除了林美香（Mandy）這個角色外，最經典的當然是在《法證先鋒IV》中飾演情婦趙潔如（謝芷倫飾），被真空袋包實的女屍，拍攝時需要在真空袋閉氣兼「唔郁」，猶如真實情景「俾人打包」一樣，真是專業。

謝芷倫經由參選2014年香港小姐競選入行。（網上圖片 / TVB）

早年謝芷倫曾被傳媒冠上「翻版陳凱琳」，不過現今她已發展出自己的演藝路，現時除了做演員外，還有經營屬於自己的YouTube頻道拍Vlog以及瑜伽日常，相當多元化。

謝芷倫接受《香港01》訪問時，表示自己不時都會收到觀眾問她何時回歸《愛．回家之開心速遞》的問題：「一直都收到觀眾話好掛住我，想我回歸，一直都冇停過。我好感動觀眾仲記得我，即使而家冇我嘅戲份，佢哋都會睇重播再影截圖畀我睇，所以我要更加努力演戲去報答佢哋一直嘅支持。」

謝芷倫扮女屍。（《法證先鋒IV》）

對於《堅離地愛堅離地》的播出，她也笑言就朋友也看不到劇集是三年前製作的，不少朋友也說她外表這三年來沒有太大改變：「聽到都幾開心，但係我就着眼於自己嘅演技，而家可以檢討三年前嘅演技有冇進步。」最後她還表示，除了戲劇，現在還積極發展自己的小生意：「主要係賣紐西蘭海味，例如紐西蘭花膠，今年5月仲開始玩滑水，都幾刺激，試過有條片擺上網有200幾萬瀏覽，好鼓勵我繼續去嘗試同練習其他花式。」