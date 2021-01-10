馮盈盈醫生舊愛未婚妻曾考藝訓班失敗　受訪片段出土惹整容疑雲？

馮盈盈與醫生前男友鍾文浩（Martin）於2019年12月分手，結束四年情。相隔1年，舊愛Martin日前被傳媒爆出與未婚妻影結婚照，並於本月底拉埋天窗。不過再有傳媒報道，有讀者爆料指Martin未婚妻原來曾於2017年參加無綫藝員訓練班面試，如果當年成功的話，更有可能有機會同馮盈盈合作！

現年26歲的馮盈盈於前年宣布與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手。（IG圖片）

Martin未婚妻黃潁妍。（鍾文浩IG）

據報導指，Martin的未婚妻名叫黃潁妍，2017年與當時男友鄭雋熹一起到將軍澳電視城進行面試，並在電視城外接受訪問。片中看到黃潁妍化了濃妝，眼睛明顯比現在細，亦沒有現在的間尺鼻，惹來整容疑雲。面試當日，黃潁妍報稱任職空姐，喜歡表演和唱歌，更即席獻唱衛蘭的經典歌《大哥》，惟最後落敗未能加入無綫。

該報道透露，有讀者指黃潁妍跟Martin拍拖後突然刪掉個人Instagram，並開設新私人帳號。黃潁妍人緣甚好，經常都跟朋友合照，在不少舊照中，黃潁妍跟現時容貌有點出入，無論輪廓、下巴、眼睛和鼻子都進化了不少，可能女大十八變，加上高超的化妝技巧，成功獲得網民大讚靚過馮盈盈。

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