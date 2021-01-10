保錡疑偷食︱前女友Carrie要求24小時內公開道歉：應對言行負責任

男子組合ERROR成員吳保錡（保錡）日前遭踢爆沒有正式跟舊愛Carrie Lai（賴嘉賢）分手，便搭上「宅男女神」張沛樂（沙律）後，雙方更各自向傳媒默認戀情，令Carrie深感委屈。今日Carrie於下午2時，在Instagram限時動態公開要求保錡在24小時內透過媒體公開道歉。

保錡疑偷食︱忽然感性IG留正能量文字 前女友Carrie嘲「禮義廉」

Carrie與保錡。（圖片由受訪者提供）

Carrie在Instagram限時動態公開要求保錡在24小時透過媒體公開道歉。（IG圖片/@carrie1030）

Carrie在限時動態表示：「本來想說不影響工作的話儘量大事化小，但沒想到對方近日不但不斷剷除負面留言，刻意迴避，輕率的行為及言論對我的工作也造成了影響。雖然這是一個艱難的決定，但若對方在24小時內不透過媒體公開道歉及糾正錯誤的言論，我將考慮提供證據，以正視聽。現在跟他沒有關係了是事實 但對我形象及工作也好，他作為公眾人物，應該對自己的言行負責任。」

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其實在保錡跟沙律默認戀情後，Carrie公開二人對話表示男方根本「冇講過分手」，事件演變至「偷食疑雲」。雖然事發後，保錡有向Carrie道歉，但期間不斷投訴兩人之間存在矛盾多時，一直沒有解決，但Carrie態度堅決指「畀個真心佢當狗吠（肺）」。

而保錡潛水數天後昨日（9/1）在IG公開發文：「2021對於我來説，可能是一個轉捩點，我不會恨任何一個人，都不會埋怨任何一個人。沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，望有夢的人努力捱下去。Hk加油。再見2020。」但沒有公開向Carrie道歉。

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