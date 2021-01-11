【上陽賦】章子怡演少女太突兀　全劇演員集體提升年齡層化解尷尬

內地劇《上陽賦》由章子怡擔任女主角，由於角色是講述她15歲至成年的故事，要41歲已為人母的章子怡，演出少女感確是強人所難，該劇播出後亦惹來不少嘲諷聲音，其實劇組對章子怡年齡人設不符早有對策，就是將主要角色年齡層全部向上提升，包括演章子怡丫環的劉芸，也是38歲的輕熟女，至於演上一輩的趙雅芝和惠英紅，更是年過60，令人有看老人劇的感覺。

章子怡演15歲少女，又確係幾難接受。（劇照）

《上陽賦》早在2018年已經煞科，但當時內地對古裝劇審查變得嚴謹，該劇亦改了幾次名稱，先後改成《帝凰業》及《江山故人》，終於在近日播出，由於該劇是章子怡初次拍攝的電視劇，令不少網民十分期待，可惜出來效果不似預期，尤其是章子怡以41歲之齡，卻要她演15歲少女，雖然章子怡皮膚滑溜，也可以列入美人類別，但要演繹天真無邪，向父母撒嬌的女孩，卻很難令人信服，章子怡演來也感到吃力，幸好她少女時期很快過去，之後可以看她跟周一圍的夫婦情感互動，面對皇宮陰謀詭詐，如何一一拆解，也有吸引人追看的地方。

+ 3 + 3 + 3

劇組一方面想以章子怡名氣吸引眼球，亦知年齡不符合角色是死穴，所以很多主要角色年齡也向上移，例如劇中演出章子怡母親的趙雅芝，已經66歲，二人的母女情深戲份，看來不會太過突兀。另一位港人熟悉的女星惠英紅，以60歲之齡演出謝貴妃，至於章子怡的閨蜜是43歲的左小青，連身邊的丫環，也由38歲的劉芸演出，如此安排，令章子怡出場時，跟其他角色年齡變得較為接近順眼，不會只有她一個人顯老，劇組用心良苦。

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