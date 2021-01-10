萬千星輝2020｜王浩信奪大馬視帝　視后龔嘉欣感謝黎耀祥

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》在今晚（10日）隆重舉行，各個獎項結果都備受關注，當中自2018年起取消在大馬舉行的《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，改由當地在網上舉行投票活動，選出「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」三個獎項，並在今晚的頒獎禮上公布賽果。人氣強勁的王浩信（Vincent）及龔嘉欣（Katy）一舉奪得大馬視帝及視后，而《反黑路人甲》就成為大馬觀眾最喜愛電視劇集！

王浩信（Vincent）奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」！（電視截圖）

Vincent在台上感激大馬粉絲的支持：「《反黑路人甲》係我第一次飾演嘅喜劇，好多謝你哋都感受到呢份好笑嘅感覺，希望你哋繼續支持我哋嘅劇集。」而首度挑戰做打女的Katy就忍不住眼濕濕，更多謝《殺手》的好拍檔黎耀祥：「祥哥好多謝你，我喺你身上學到好多嘢，學到演員嘅專業，有你我先至會咁搏命。」她更感觸講道：「珍姐好多謝你，你唔單止教我點樣去演戲，仲教我點樣做人，我冇爸爸媽媽喺身邊陪我長大，你就好似我第二個屋企人。以後我會好好做好我嘅演藝事業，唔會令你哋失望！」

龔嘉欣（Katy）在台上感謝黎耀祥。（電視截圖）