萬千星輝2020｜賴慰玲奪女配實至名歸　每年都有一部出色作品

《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」獎項由賴慰玲（Winki）奪得。Winki今次憑住《反黑路人甲》所飾演的蔣千霞一角獲獎，她在劇中飾演四聯幫大小姐獲得觀眾大力讚好，指她演技超班。其實Winki由初出道開始，已經被讚演技成熟，甚至連影視雙帝黃秋生也大讚她。其實賴慰玲由舞台劇展開其演藝圈生涯開始，現在已經九個年頭，在TVB每年都有一部神作，演技備受肯定，今次得獎絕對是實至名歸。

賴慰玲由好姊妹蔡思貝的手上奪過該獎項，即開心感覺得哭了。

Winki在中學時期已對演戲有濃厚的興趣，亦會加入劇社，中五時期已獲香港演藝學院表演系取錄，但她為了升讀大學而放棄機會。兩年後高考成績裡有一科不合格，未能進入心儀學系，她便正式修讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士課程。2011年畢業後成為舞臺劇演員及電台節目主持，曾在香港電台第五台主持《你的十八區》。至到2013年，賴慰玲迎來一個轉變，獲得演藝學院老師羅冠蘭推薦，參與無綫電視劇集《女人俱樂部》試鏡而涉足演藝圈。當年她在試角的時候，竟然一人分飾七角，最終得到劇組認可，獲挑選演出劇中「少女許珍妮」一角。在拍攝該劇期間，劇集監製曾志偉竟然找她協助因退出娛樂圈多年而無法入戲的李麗珍分析劇本，證明她的實力得到志偉哥認可。

Winki實至名歸。

一年後，Winki又有另一部劇集《梟雄》，同樣獲得劇中前輩黃秋生賞識，大獲演技之外，更封她為「細玲（小鄭裕玲）」。然後又下一年，又一部《殭》，同樣是獲得觀眾大讚。到了2017年，得到監製王心慰的重用，直接將她升做女二，在《迷》一劇中大量戲份。同年，賴慰玲跟舞台劇演員梁子峰結婚兼生仔，囝囝出世後，產量開始減少，或者是戲份不重的角色，十分可惜。不過當媽後亦無礙她繼續發展她的演藝事業，今次更奪得最佳女配角。