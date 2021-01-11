萬千星輝2020衫評｜劉穎鏇着透視裝一雪前恥　陳曉華紫色裙失手

《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10日）舉行，全台藝員盛裝出席行紅地氈，當中一眾女藝人的衣着打扮成為焦點。雖然今年天氣寒冷，但一班女星也穿得性感，例如有何依婷、陳自瑤和蔡思貝等，都勁騷身材。我們挑選了幾位女星為大家點評一下。

張曦雯

Kelly的穿着打扮一向穩定。（資料圖片）

品牌的剪裁以突出女性優點為重點，通常是單色禮服但仍然不失性感。（Instagram@alexperryofficial）

張曦雯（Kelly）一改以往去大騷大多穿得性感的習慣，挑選了澳洲品牌Alex Perry，品牌的剪裁以突出女性優點為重點，通常是單色禮服但仍然不失性感，不少外國女星如Rihanna也是品牌的愛好者。Kelly今次穿的這件粉紅色的晚裝足以令她在一眾女星中突圍而出，除了較低機會與人「撞色」外，腰身的修身剪裁也令她的好身材表露無遺，未至於暴露，卻又有小性感，加上恰到好處的配飾，符合Kelly一貫的穿搭水準。

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劉穎鏇

Tiffany夠高，基本上穿什麼也好看。（資料圖片）

劉穎鏇（Tiffany）有1米76的模特兒身高，基本上就是「人肉衣架」。這次她同樣偏好透視裝，穿了一條裸色貼身兼透視的裙子，加上她一身健康膚色清爽短髮，感覺配襯，而且一雙美腿更若隱若現，比起上回台慶穿的透視裝大方又亮眼得多。

蔡思貝

蔡思貝簡單有型！（資料圖片）

「出爐視后」蔡思貝穿了一條黑色晚裝，上身有細節位，下身流蘇，加上她的短髮和金色配飾，感覺型格。而且晚裝也非常性感，整體打扮令到這位視后感覺好有霸氣！

江嘉敏

江嘉敏今次穿得太成熟。（資料圖片）

江嘉敏穿上一條裸色晚裝，收起性感，不過反而多布更「蝦人着」，晚裝剪裁貼身，以騷線條為主，但卻又不太合她身，以致她一彎腰就出事，腹部疑似有一圈贅肉，有點尷尬。而且晚裝和妝容也令只有26歲的她顯得老成，實在浪費了她的本錢！

傅嘉莉

另一位Kelly打扮春日感十足，但整體感覺不算好看。（資料圖片）

紫色裙感覺浪漫。（網上圖片）

傅嘉莉（Kelly）穿上Marchesa副線Marchesa Notte的裙子，粉紫色晚裝像「花仙子」一樣，不過就顯得好不太精神，整體感覺不算好看。

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